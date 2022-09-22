Борьба за лидерство: прогноз эксперта на матчи Pro Hokei Ligasy 2022

Хоккейный сезон только набирает обороты, а страсти, кипящие на матчах, способны растопить лед. 22-23 сентября любители хоккея смогут насладиться зрелищными играми с участием фаворитов турнирной таблицы.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев поделился своим мнением о предстоящих матчах.

"Горняк" – "Сарыарка"

Для "Сарыарки" встречи с рудненским "Горняком" – первые на выезде. До этого карагандинцы принимали все матчи дома, и пока после игр с "Арланом" и "Кулагером" "орлы" не потеряли ни одного очка.

"Горняку", конечно же, необходимо поправлять свое турнирное положение, тем более при своих болельщиках. Команда из Рудного на текущий момент занимает восьмую строчку в таблице. По мнению Пушкарева, фаворит в этой встрече – "Сарыарка". Однако возможен такой исход, что все закончится в овертайме или по буллитам.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 5.20, Х – 5.10, П2 – 1.41

"Арлан" – "Номад"

"Номад" решил усилиться перед предстоящими матчами. Состав команды пополнил Роман Савченко, довольно опытный и мастеровитый игрок, который очень долгое время играл в КХЛ. Так как "Номад" является фарм-клубом "Барыса", к команде на ближайшее время присоединяется вратарь Андрей Шутов, у которого за плечами опыт игры в PHL, Чемпионате мира и КХЛ.

Финалист прошлого года, а также Кубка Казахстана, "Арлан", как всегда, лидер чемпионата. Учитывая последние трансферы соперника, "Арлану" будет очень сложно. Константин Пушкарев уверен, что игры будут не из легких и в этом противостоянии отдать явное преимущество кому-то не получится.

Прогноз: команды поделят очки и заберут по одной победе.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.58, Х – 4.50, П2 – 4.20