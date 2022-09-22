Депутаты утвердили план развития Уральска на три года

На 19-й очередной сессии городского маслихата с участием акима города Миржана Сатканова депутаты единогласно утвердили ход реализации Комплексного плана социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2022-2025 годы в Уральске.

Также обсудили другие вопросы, касающиеся областного центра.

В течение трех лет в Уральске будут реализованы 50 проектов на общую сумму 118 млрд 280 млн тенге из всех источников финансирования. Среди них – 11 проектов по строительству жилья на сумму 46,2 млрд тенге.

Всего предусмотрено строительство 29 жилых домов общей площадью 221,1 тыс. кв. м на 4429 квартир (пятно 28, 29, 42, 15, ПДП "Акжайык" – 25 домов). В Комплексный план развития города Уральска включено строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – семь проектов на сумму около 7 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Кроме этого, значительная часть средств направлена на реконструкцию и ремонт городских сетей водоотведения. Также среди основных проектов – реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Шолохова на сумму 1 912,5 млн тенге.

До конца сентября будет проведен тендер на ремонт дороги с определением подрядной организации. Работы начнутся в следующем году с наступлением благоприятных условий. Дорога будет расширена до 24 метров и увеличена до шести полос, предусмотрено освещение с двух сторон, боковые съезды к объектам инфраструктуры, пешеходные тротуары с обеих сторон проезжей части. Будет сделан объездной участок севернее ул. Шолохова, с устройством нового участка проезжей части (от ул. Багбан до ул. Тюленина), – сказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

По словам акима Уральска Миржана Сатканова, эту часть дороги планируется сделать платной для проезда большегрузного автотранспорта, чтобы эти средства в дальнейшем направлять на содержание дорог. Но этот вопрос будет подниматься только после строительства объездной дороги.

Часть средств бюджета будет направлена на реконструкцию электрических сетей. Здесь запланированы пять проектов на сумму 5 млрд 288 млн тенге. В сфере образования предусмотрено строительство средней школы №18 и общежития для студентов на сумму 2 млрд 472 млн тенге. Депутатами городского маслихата утвержден проект строительства одного объекта социальной защиты на 7 млрд 500 млн тенге, начнется строительство реабилитационного центра на 150 мест.

На сессии также был обсужден вопрос сбора, транспортировки и захоронения твердых бытовых отходов. Депутаты поддержали повышение тарифа на эти услуги.

Во всех городах Казахстана начался процесс по утверждению новых тарифов за сбор мусора, в городах Семей и Усть-Каменогорск уже утвердили новый тариф. За последние годы минимум на 30% выросли цены на ГСМ, уральскому предприятию по вывозу ТБО ТОО "Орал таза сервис" необходимо модернизировать спецтехнику, повышать зарплату работникам. Поэтому принято решение повысить тариф на мусор. Предлагаем поднять тариф для жителей благоустроенных домов до 442 тенге, для частного сектора – 451 тенге на одного человека. Сейчас он составляет 286 и 291 тенге соответственно. Стоит отметить, что по нормам методики исчисления стоимость услуги должна быть на уровне 800 тенге, – отметил руководитель городского отдела управления ЖКХ, ПТ и АД Жандос Дуйсенгалиев.