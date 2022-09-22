Финансовые аналитики объяснили причины колебания курса тенге

Казахстанский тенге в паре с американским долларом на бирже KASE продолжает снижение. Связано это, прежде всего, с динамикой разнонаправленных как внешних, так и внутренних факторов. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Торги 22 сентября на Казахстанской фондовой бирже закрылись на отметке 481,29 тенге за доллар. Как отмечают финансовые аналитики, внешняя конъюнктура остается довольно сложной и, поскольку казахстанская нацвалюта тесно интегрирована в мировую финансовую систему, то ей сложно противостоять внешнему влиянию. Происходящие на геополитическом поле события напрямую влияют на казахстанский тенге. Дополнительное давление наблюдается со стороны объявленной накануне, 21 сентября, частичной мобилизации в России, и сложности с газом и энергоносителями в Европе, а также глобального укрепления доллара, связанного с повышением ставок ФРС США и оттоком ликвидности из развивающихся стран в долларовые активы.

Курс тенге рыночный, и в этой связи финансовые аналитики сходятся во мнении, что в настоящее время наблюдается лишь локальное ослабление курса тенге по отношению к доллару.

О факторах влияния: курс российского рубля

По мнению замдиректора филиала АКРА в МФЦА Жаннура Ашигали, все же усиливается некоторая неопределенность по российской валюте, и она касается перспектив тех валют, чьи экономики сильно зависят от тенденций в российской экономике – экономика Казахстана одна из первых в этом ряду.

На текущий момент усиливается волатильность по многим валютам развивающихся рынков, что сопряжено с оттоком интереса к активам данных рынков на фоне монетарных решений в Европе и США, и Казахстан тут не исключение. Жаннур Ашигали

Также, по его мнению, учитывая совокупность разных факторов, скорее всего, тенге претерпит курсовое давление и усиление волатильности колебаний при условии сугубо рыночных факторов формирования валютного курса в перспективе ближайших месяцев.

О факторах влияния: ФРС США вновь увеличила процентную ставку

21 сентября ФРС США повысила процентную ставку на 0,75 базисных пунктов, до области 3-3,25% годовых. Подобный вариант развития и ожидался. Однако ФРС дала сигналы к дальнейшему ужесточению кредитно-денежных условий, а также ухудшила прогнозы по рынку труда и экономике в целом. Доллар США на таком фоне, напротив, укрепился.

ФРС уже третий раз подняла ставку на 0,75 б.п. ФРС борется с инфляцией, поднимая процентную ставку. Соответственно, это приводит к удорожанию доллара. А еврозоне, для того чтобы сохранять конкурентоспособность на рынках, приходится ослаблять евро. Управляющий партнер Dasco Consulting Group, член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при президенте РК Дармен Садвакасов

На текущий момент евро по отношению к доллару упал к новым 20-летним минимумам. Торги EUR/USD в четверг идут по 0,9820. Подобные отметки последний раз на рынке наблюдались в октябре 2002 года. И если, судя по комментариям ФРС, пока ситуация на рынке занятости США характеризуется как стабильная, то инфляционное давление все еще остается широким. Одновременно с этим Федрезерв США ухудшил цифровой прогноз по ВВП на 2022-2024 годы, а ожидания по инфляции и ключевой ставке оказались повышены.

В этой связи Дармен Садвакасов не исключает вероятность падения тенге.

О факторах влияния: внутренние факторы влияния и давление со стороны сырьевого рынка

Говоря о внутренних факторах, оказывающих влияние на курс тенге, аналитики отмечают, что в текущем году впервые за долгое время счет текущих операций платежного баланса сложился со значительным профицитом. С другой стороны, высокая инфляция и ожидания по ее дальнейшему росту в условиях недостаточной доходности тенговых активов оказывают существенное давление на курс.

Понятно, что инфляция во многом импортируется через подорожавшие товары, в том числе и из РФ на фоне сильного рубля. В целом, ситуация сложная – рынки лихорадит и геополитическая составляющая очень высокая. Дармен Садвакасов

Об уязвимости казахстанской экономики и, соответственно, слабости курса тенге говорит венчурный инвестор и финансист Бахт Ниязов.

Самая большая уязвимость нацвалюты в том, что она абсорбирует все внешние риски и это не дает возможности прогнозировать ситуацию, – пояснил он.

Тревожный внешний фон и противоречивые сигналы пока заставляют рынок проявлять осторожность. Нефть марки Brent на момент выхода материала торгуется по 90,3 доллара за баррель и консолидируется. Опубликованные данные API, представленные накануне, отразили рост запасов нефти в США за неделю на 1,04 млн баррелей. Вечером 22 сентября будут представлены аналогичные данные Минэнерго.

Определенный вклад вносится некоторым сокращением нефтяных цен, хотя тут масштаб пока не такой очевидный, чтобы резко давить на тенге. Жаннур Ашигали

Ослабление тенге: здоровая реакция на ситуацию

Как отмечает аналитик "Альпари" Анна Бодрова, снижение курса тенге не более чем здоровая реакция на происходящее.

В настоящий момент курс казахстанского тенге выглядит стабильнее иных валют развивающихся экономик. Во-первых, власти РК реализуют прозрачную и взвешенную политику – как внутреннюю, так и внешнюю. Это увеличивает степень доверия к экономике и ее валюте. Во-вторых, цены на энергоносители – нефть, газ, уран – держатся высокими. Для Казахстана это важная опора, так как более половины бюджетных поступлений складывается из продаж сырья за рубеж,– пояснила она.

Более определенно в этом случае высказываются эксперты Jusan Analytics.

С учетом вышеперечисленных факторов до конца года, при прочих равных условиях, мы ожидаем сохранения курса в текущем коридоре с возможным небольшим ослаблением до 495 тенге за доллар. При этом отмечаем, что на более значительное ослабление тенге могут повлиять рост импорта, ажиотажный спрос на иностранную валюту, а также падение цен на нефть, – отметили эксперты Jusan Analytics.

Ранее сообщалось, что доллар резко подорожал на торгах 22 сентября. По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 481,29 тенге, поднявшись сразу на 3,43 тенге.