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Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа

Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа Фото: pixabay
Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа на фоне энергетического кризиса в стране, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном в четверг, 22 сентября, заявлении Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства.

Выдача лицензий ожидается в начале октября, – говорится в сообщении.

Помимо этого, разработчики новых месторождений должны будут получить разрешение местных властей и регулирующих органов на добычу нефти или газа на определенном участке.

Решение отменить запрет было принято для усиления энергетической безопасности Британии и уменьшения зависимости от импорта энергии из других стран, отмечается в заявлении.

Кроме того, разработка новых месторождений позволит собрать больше информации о ресурсах сланцевого газа в Великобритании и усовершенствовать метод его добычи для повышения безопасности процесса, говорится в документе.

Операции по стимулированию добычи с помощью гидравлического разрыва пласта были приостановлены на неопределенный срок в 2019 году после разведочного бурения, вызвавшего серию землетрясений.

Согласно правилам, операции по гидроразрыву приостанавливались каждый раз, когда эта практика вызывала землетрясение силой 0,5 балла или выше, уровня, который, по словам ученых, необходимо будет увеличить, если Британия хочет развивать отрасль ГРП.

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