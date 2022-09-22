Кандасов из Китая подозревают в основании финпирамиды в Алматы

Алматинская полиция задержала основателей очередной финансовой пирамиды, сообщает Zakon.kz.

Ими оказались четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.

Это три девушки и парень. Самой старшей участнице группы – 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель. Сейчас женщина водворена в изолятор временного содержания.

Самой младшей – всего 20 лет. Роль и степень участия в преступлениях всех участников группы устанавливает следствие.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: выступая от имени компании "Лазада групп", они размещали в интернете объявление о возможности приумножения капитала и предлагали гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту.

Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, он изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции. Замначальника ДП города Алматы Дидар Аханов

Подозреваемых сотрудники криминальной полиции города, а также управлений полиции Наурызбайского и Алмалинского районов задержали в одной из квартир микрорайона Аккент.

Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки.