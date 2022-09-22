Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Руководители-аудиторы из ВКО приговорены к лишению свободы

приговорены за взяточничество Фото: pixabay
В Шымкенте оглашен приговор руководителям Департамента внутреннего госаудита по ВКО. Аудиторы обвинялись в получении и даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.
21 сентября Аль-Фарабийским районным судом Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е. З., руководителя отдела камерального контроля Ағабек А. М., заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "Kazprofstroy Holding" Кожахметова К. К. Антикор

Вышеуказанные лица обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "Kazprofstroy Holding".

Мараимову назначено наказание в виде восьми лет, Ағабек получил семь лет и шесть месяцев, а Кожахметов – семь лет лишения свободы. Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

Читайте также

Прокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы 6 лет колонии

В Мангистау 18 отцов получили уголовный срок за неуплату алиментов

Компания "ЦТС" отказалась считать спор по делу Кайрата Сатыбалдыулы решенным

Оксана Житникова
Восточно-Казахстанская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
мобилизация в России
В России проходят акции протеста против частичной мобилизации
Новые герб и флаг появятся у столицы Казахстана
Новые флаг и герб появятся у столицы Казахстана
астрология советы октябрь
Астролог рассказал, что приготовил октябрь для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления