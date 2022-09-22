Руководители-аудиторы из ВКО приговорены к лишению свободы

В Шымкенте оглашен приговор руководителям Департамента внутреннего госаудита по ВКО. Аудиторы обвинялись в получении и даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает Zakon.kz.

21 сентября Аль-Фарабийским районным судом Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е. З., руководителя отдела камерального контроля Ағабек А. М., заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "Kazprofstroy Holding" Кожахметова К. К. Антикор

Вышеуказанные лица обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "Kazprofstroy Holding".

Мараимову назначено наказание в виде восьми лет, Ағабек получил семь лет и шесть месяцев, а Кожахметов – семь лет лишения свободы. Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Отмечается, что осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.