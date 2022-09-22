Популярные модели китайского автопрома поступят в продажу 29 сентября

Казахстанский дистрибьютор бренда Changan, входящий в состав "Астана Моторс", в преддверии старта продаж представил новые авто журналистам и блогерам, сообщает Zakon.kz.

На первой презентации Changan журналистам и автоблогерам представили две модели. Бюджетный и компактный кроссовер CS35PLUS, базовая комплектация которого обойдется покупателю всего в 8 млн 990 тыс. тенге. Модель доступна с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью – 117 л.с., а также в двух вариациях коробки передач – автомат и механика.

Среднеразмерный кроссовер CS75FL оснащен турбированным бензиновым двигателем, объемом 1,8 литра и мощностью 150 л.с. Коробка передач автоматическая, производства знаменитой японской компании AISIN, привод – полный. В базовой версии – шесть подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система с экраном 10,25 дюймов. Стоимость модели – от 14 млн 490 тыс. тенге.

Официальная премьера флагмана Changan, полноразмерного кроссовера UNI-K, состоится перед самым стартом продаж – 28 сентября. Даже в базовой версии – это топовое по техническому оснащению авто: 2,0 турбодвигатель мощностью 226 л.с., новейшая автоматическая 8-ступенчатая коробка передач от компании AISIN, самые современные интеллектуальные системы безопасности и премиальная аудиосистема Sony. Стартовая комплектация доступна на переднем приводе, две другие версии – на полном приводе от известного производителя Borg Warner. Базовая комплектация обойдется в 17 млн 490 тыс. тенге.

В Казахстане Changan представляет дочерняя компания "Астана Моторс". Выбор официального дистрибьютора китайская сторона сделала, основываясь на 30-летнем опыте и репутации "Астана Моторс".

"Уверен, что наши совместные усилия позволят покупателям в полной мере оценить высокий уровень автомобилей и сервисов Changan, соответствующий мировым стандартам бренда", – отметил Макс Сонг, генеральный директор Changan International Corporation.

Фото: "Астана Моторс"

История самого концерна насчитывает 160 лет! Он занимает первое место в мире среди китайских автобрендов, входит в десятку технологических лидеров мирового автопрома и "большую четверку" автомобильных брендов Китая. Репутация подтверждена спросом, ведь в прошлом году концерн продал 2,3 млн авто на мировом рынке.

Мы пришли с нашими китайскими партнерами к соглашению о поставке 700 автомобилей в Казахстан уже до конца текущего года. Первая партия авто уже прибыла в Казахстан, и мы готовим ее к старту продаж 29 сентября в Алматы и Астане. У нас очень оптимистичные прогнозы по развитию бренда Changan, поэтому в планах на следующий год – привезти в дилерские центры уже 6 тыс. авто и расширить модельный ряд. У казахстанцев будет большой выбор и доступ к шоу-румам и дилерским центрам во всех регионах. Директор казахстанской дистрибуции Changan Сергей Галкин

Заводская гарантия на автомобили Changan – три года или 100 тыс. километров пробега. Все авто будут поставляться в Казахстан напрямую с завода в Чунцине и продаваться через официальную дилерскую сеть. Гарантийное и плановое ТО также будут осуществляться дилерскими центрами. Пока открыты дилерские центры только в Алматы и Астане, но уже к концу следующего года планируется охватить все регионы страны.

Фото: "Астана Моторс"

Также в совместных планах Changan International Corporation и "Астана Моторс" производство автомобилей. На новом мультибрендовом заводе компании, строительство которого начнется уже в конце этого года, одна из производственных линий будет спроектирована под автомобили Changan. Однако какие авто войдут в модельную линейку "китайских авто с казахским паспортом", стороны не сообщают. Со слов управляющего директора по развитию бизнеса "Астана Моторс" Акылбека Анарбаева, подписан меморандум, достигнуто соглашение о производстве, но детали, в том числе модельный ряд – еще в стадии обсуждения. Одно известно точно, и это отличная новость для казахстанского потребителя – произведенные в Казахстане авто будут дешевле импортированных!