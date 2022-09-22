В Казахстане запускают программу финансирования проектов обрабатывающей промышленности

Фонд развития промышленности при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития запускает программу финансирования проектов обрабатывающей промышленности для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в фонде, программа направлена на реализацию инвестиционных проектов посредством обеспечения доступного финансирования субъектов МСБ в рамках Концепции индустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы.

Общий объем финансирования по программе составляет 50 млрд тенге. Основные условия:

срок финансирования – до 10 лет;

ставка вознаграждения – 3% годовых;

сумма финансирования – от 80 млн тенге до 3 млрд тенге;

собственное участие инициатора проекта – не менее 15% от стоимости проекта.

Отмечается, что отечественным предприятиям обрабатывающей промышленности будет предложено финансирование через инструменты лизинга и кредитования, при этом сумма кредита не должна превышать сумму лизинга.

Основной фокус при рассмотрении проектов будет направлен на импортозамещение и экспортоориентированность, то есть на поддержку предприятий, продукция которых покроет спрос внутреннего рынка и позволит нарастить экспортный потенциал страны, – пояснили в организации.

Реализация программы финансирования проектов обрабатывающей промышленности позволит обновить основные средства малых и средних предприятий, создаст новые и сохранит действующие рабочие места, а также обеспечит налоговые поступления в бюджет.