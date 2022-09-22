Школу в Алматинской области эвакуировали после сообщения о бомбе
Фото: Zakon.kz
Информация о заложенном взрывном устройстве в здании школы в селе Отеген батыр Илийского района поступила на пульт дежурной части Управления полиции Илийского района 22 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
На место направлены силы и средства оперативных служб района.
В настоящее время территория школ оцеплена, проведена полная эвакуация детей и педагогов, проводятся мероприятия согласно алгоритму действий.
Дополнительная информация будет предоставлена после завершения мероприятий.
Просим жителей и гостей села Отеген батыр Илийского района сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Пресс-служба акима Илийского района Алматинской области
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