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Школу в Алматинской области эвакуировали после сообщения о бомбе

Школу в Алматинской области эвакуировали после сообщения о бомбе Фото: Zakon.kz
Информация о заложенном взрывном устройстве в здании школы в селе Отеген батыр Илийского района поступила на пульт дежурной части Управления полиции Илийского района 22 сентября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На место направлены силы и средства оперативных служб района.

В настоящее время территория школ оцеплена, проведена полная эвакуация детей и педагогов, проводятся мероприятия согласно алгоритму действий.

Дополнительная информация будет предоставлена после завершения мероприятий.

Просим жителей и гостей села Отеген батыр Илийского района сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Пресс-служба акима Илийского района Алматинской области

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