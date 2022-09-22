Два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

22 сентября 2022 года на 400-м км республиканской трассы Алматы – Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Около 15:00 водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузной машиной.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford скончались от полученных травм.

Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

В пресс-службе ДП Костанайской области отмечают, что только за сентябрь в регионе произошло шесть ДТП, в которых погибли семь человек и четыре были ранены.