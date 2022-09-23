В России отреагировали на победу Казахстана в Лиге наций

Комментаторы известного российского спортивного сайта Championat.com отреагировали на победу сборной Казахстана над командой Беларуси и на выход в Лигу В турнира, сообщает Zakon.kz.

Под статьей издания о победе казахстанцев, пользователи сайта одобрительно отозвались и об их игре.

Поздравляю сборную Казахстана, за последние годы они стали заметно сильнее. Сборной Беларуси удачи в следующих матчах с перспективой тоже выйти в Лигу В в следующем розыгрыше.

Мага красавчик (Алиев), ребята все молодцы.

А ведь в прошлый раз почти вылетели. Мои поздравления!

Красавчики.

Молодцы казахстанцы! Так держать!

Словаки на все забили, мотивации ноль, уже казахам группу проигрывают. А ведь в последнем матче с Россией - возили нас, причем на нашем поле.

Надеюсь, что Казахстан дебютирует на Евро и будет за кого там поболеть.

Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2022 прошел на столичной "Астана Арене". Сборная Казахстана с минимальным счетом обыграла команду Беларуси – 2:1. Победа позволила казахстанцам выиграть группу С Лиги нации и подняться дивизионом выше.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил футболистов сборной Казахстана по футболу с победой и выходом в дивизион В Лиги наций.

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