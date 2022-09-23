Жители Темиртау боятся замерзнуть зимой
В городе до сих пор идет замена трубопровода. Есть опасения, что закончить работы к отопительному сезону не успеют, сообщает "Хабар 24".
В городе Темиртау трубы изношены на 70% До начала отопительного сезона нужно уложить более километра нового трубопровода. И чтобы успеть к сроку, бригады перешли на круглосуточный режим работы.
В этой ремонтной компании у подрядчика были проблемы с поставками труб из России. Грузовики сутками стояли на границе. Сейчас весь материал имеется, и работы обещают завершить в срок.
Проект, который рассчитан на два года, мы сжали в несколько месяцев. И, конечно, нам приходилось перекраивать и логистику, и все наши внутренние графики. Но мы прилагаем максимальные усилия, чтобы обеспечить целостность трассы.Региональный руководитель проекта генерального подрядчика Рустам Аминов
Согласно проекту, подрядчик должен заменить 6 километров трубопровода: более пяти – в этом году. Трубы, которые идут под автодорогами, обновят в следующем.
До 30 сентября у нас подрядчик обязуется полностью завершить строительно-монтажные работы, а именно обеспечить целостность трубы. У нас километры 3-й магистрали – 42 километра. Из них, получается, мы меняем только 6 километров. Ну, конечно, она будет рвать в тех местах, где мы его не меняли. Руководитель отдела ЖКХ г. Темиртау Ринат Кыдырбеков
Тепломагистрали Темиртау превышают 400 километров. Замена шести километров обошлась бюджету в 4 млрд тенге – это всего 1,5% от всей протяженности теплосетей. Так что отопительный сезон без порывов темиртаусцам пока не светит.