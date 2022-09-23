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Генсек ОДКБ побывал на границе Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ побывал на границе Армении и Азербайджана Фото: odkb-csto.org
22 сентября Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает на официальном сайте ОДКБ, Станислав Зась встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения, представителями местных властей.

Также он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам, побеседовал с военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях.

Миссия ОДКБ во главе с Генеральным секретарем Организации прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 13 сентября.

В состав Миссии входят представители государств-членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов Организации.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

Фото: odkb-csto.org

На Миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном.

21 сентября Генсек ОДКБ прибыл в Армению с миссией по деэскалации конфликта.

Ранее Совет безопасности Армении сообщил, что в результате обострения конфликта на границе с Азербайджаном погибли и пропали без вести 207 человек. Армянская сторона уточнила, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов.

17 сентября министерство Азербайджана заявило о гибели 80 своих граждан в результате эскалации ситуации на границе, 281 человек получил ранения.

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Анастасия Стативкина
Азербайджан Армения
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