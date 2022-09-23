В Шымкенте мужчина осужден за продажу фальшивых долларов и психотропных веществ

В Шымкенте продавец поддельных долларов и наркотика "мефедрон" осужден на 10 лет, сообщает Zakon.kz.

В департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту рассказали подробности.

Окончено уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов 100-долларовыми купюрами и психотропных веществ в виде синтетического наркотика "мефедрон" в особо крупном размере. Пресс-служба АФМ РК

По уточнению агентства, приговором суда задержанный был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

О сбыте поддельных долларов стало известно еще в апреле. В июне дело было направлено в суд.