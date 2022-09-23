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УЕФА отметил важную и значимую победу казахстанского футбола

Футбол Победа Беларусь Фото: Instagram/kff_team
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) быстро отреагировал на успех сборной Казахстана над Беларусью в пятом туре Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана досрочно заняла первое место в группе 3 дивизиона С Лиги наций-2022, передает UEFA.

Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, это факт. Последняя игра для команды Магомеда Адиева – чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит. После финального свистка вся сборная Казахстана собралась в центре поля и отпраздновала победу. Для команды Адиева этот результат можно назвать неожиданным. В группе со Словакией в Казахстан мало кто верил.Пресс-служба УЕФА

25 сентября Казахстан сыграет в Баку с Азербайджаном. Не поможет в этой игре капитан Асхат Тагыберген, который был удален в матче с Беларусью.

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