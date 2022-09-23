Bank RBK стал лидером по повышению качества портфеля

Bank RBK к 1 августа продемонстрировал самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности среди крупнейших банков страны как за месяц, так и в годовом выражении, сообщает Ranking.kz.

Качество займов – один из основных критериев надежности и эффективности работы банка. К 1 августа текущего года просроченная задолженность в совокупном ссудном портфеле БВУ РК достигла 1,53 трлн тг – на 19,9% больше, чем годом ранее. В десятке крупнейших банков-кредиторов снизили объемы просрочки за год всего 3 БВУ.

Лучшие показатели по борьбе с просроченными займами среди топовых банков у Bank RBK: сразу минус 48% за год, до 34,8 млрд тг. Только за месяц фининститут сократил "плохой" показатель еще на 6,8%. Займы с просрочкой по платежам занимают лишь 4,5% от ссудного портфеля банка, который, к слову, на фоне снижения просрочки за год увеличился сразу на 31,5%.

На втором месте – Банк Центркредит. Здесь за год объемы просрочки сократились на 4,8%, до 93 млрд тг. Это 5,5% от ссудного портфеля банка.

Замыкает тройку лучших ForteBank: минус 3,2%, до 80,5 млрд тг. Просроченные займы составили 7,4% ссудного портфеля банка.

Прочие 7 БВУ РК из топовой десятки показали рост объема займов с просрочкой платежей.

Фото: Ranking.kz

В случае наиболее опасной долгой просрочки по платежам свыше 90 дней (NPL 90+) в целом по сектору объем таких токсичных займов вырос на 1,1% за год. Это уже 828 млрд тг. В годовой динамике среди крупнейших банков улучшили показатели лишь 4 БВУ.

По сокращению NPL 90+ также лидирует Bank RBK: сразу минус 66,2% за год, до 17,8 млрд тг при ссудном портфеле 778,2 млрд тг.

На втором месте – Halyk Bank (минус 21,3% за год), далее идут Банк ЦентрКредит (минус 20,4%) и ForteBank (минус 2%). Все прочие банки-кредиторы из топовой десятки токсичную просрочку в годовой динамике увеличили.

Заметим: Bank RBK, как и Halyk Bank, входит в тройку лучших крупнейших банков по качеству ссудного портфеля. У Bank RBK доля NPL 90+ занимает всего 2,3% от всего объема займов, у Halyk Bank — 2,1%. Третий банк с лучшим по качеству портфелем в секторе — государственный "Отбасы банк" (лишь 0,1% от портфеля).

Фото: Ranking.kz

В целом по сектору доля просроченных займов от ссудного портфеля, несмотря на рост просрочки в объемах, снизилась до 7,1% против 7,5% годом ранее, 18,9% пятью годами ранее и 35,3% десять лет назад.

В свою очередь наиболее опасные "долгие" просроченные займы NPL 90+ составили 3,8% от ссудного портфеля против 4,8% годом ранее, 12,8% пятью годами ранее и 31,5% десять лет назад.

Сам совокупный ссудный портфель БВУ РК достиг 21,55 трлн тг – на 26,3% больше, чем годом ранее.