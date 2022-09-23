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Жаслан Мадиев освобожден от должности в МЦРИАП

Жаслан Мадиев Фото: primeminister.kz
Жаслан Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает Zakon.kz.

Постановлением Правительства Жаслан Мадиев освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО "Альянс Банк".

В 2007-2018 гг. работал в структурах компаний "Фонд устойчивого развития "Казына", АО ФНБ "Самрук-Казына", "Kazyna Capital Management", АО "Банк развития Казахстана", АО "НК "Казахстан Темир Жолы".

2019-2020 гг. – вице-министр национальной экономики РК.

2020-2022 гг. – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

14 января Жаслан Мадиев был назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

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