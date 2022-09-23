Зайнутдинов посвятил победный гол в Лиге наций болельщикам Казахстана

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов принес Казахстану первую историческую победу над белорусами – 2:1. Это был 10-й мяч футболиста в составе национальной команды, сообщает Zakon.kz.

24-летний игрок сейчас занимает третье место в списке лучших бомбардиров Казахстана. Впереди него Руслан Балтиев (13 голов) и Виктор Зубарев (12).

Казахстан не проиграл все 5 матчей в своей подгруппе, досрочно выиграв группу и выйдя в плей-офф Лиги наций. Теперь казахстанцы сыграют за выход на Евро-2024 с победителями других групп лиги С.

Финальная часть соревнований состоится в июне 2023-го.

Ранее было опубликовано видео из раздевалки сборной Казахстана после исторической победы в Лиге наций.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!