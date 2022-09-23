Глава "КазАлкоТабак": В интересах нации или в интересах производителей сигарет?

Председатель Ассоциации "КазАлкоТабак" Амиржан Калиев рассказал, кому выгодно повышать ставки акцизов на менее вредные альтернативные табачные изделия, и почему в развитых странах используют гибкий налог, находящийся в прямой зависимости от степени вреда продукта.

– Амиржан Кашкарбаевич, в последнее время в соцсетях и СМИ множество сообщений о том, что в Казахстане можно свободно приобрести поддельные сигареты. Из-за чего активизировался контрафактный рынок и не является ли это следствием повышения акцизов, в том числе и на нагреваемый табак для бездымных устройств?

– Любое резкое повышение налога создает предпосылки для увеличения спроса контрафактной продукции по причине ее дешевизны. Изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) сейчас очень популярны среди курильщиков. На наших глазах происходит массовый переход курящих казахстанцев на бездымные системы доставки никотина, в том числе именно на ИНТ. Причина очевидна – нагреваемый табак на порядок менее вреден по сравнению с сигаретой. Существуют авторитетные исследования независимых научных групп, подтвердившие, что в паре систем нагревания табака на 90-95% меньше вредных веществ, чем в дыме сигарет. И этот факт взят на вооружение медиками. В большинстве развитых стран существует дифференцированное налогообложение табака для ИНТ и для сигарет. Власти, например, Великобритании, Японии, США, ряда других стран, стремятся мотивировать курильщиков быстрее выбросить сигарету и перейти на бездымный нагреваемый табак. Последний там намного дешевле, чем сигареты.

– А как обстоит дело у нас в Казахстане?

– К сожалению, последнее решение, которое нас просто ошеломило, нацелено на то, чтобы бездымный табак подорожал еще в несколько раз! Сторонники традиционных сигарет добиваются, чтобы курильщик не мог позволить себе перейти на бездымное, менее вредное, щадящее "курение" и продолжал травить себя сигаретами. А самое циничное, что это продвигается под прикрытием заботы о здоровье нации. Сигаретные производители маскируют свои действия антитабачной борьбой, а проводниками выступают общественные организации.

– Как такое стало возможным? Почему принимают законы, прямо противоречащие интересам здоровья населения?

– Мы, представители бизнеса, видим проблему в том, что многие не желают видеть и анализировать ключевые различия между бездымным нагреваемым табаком, который менее вреден, и наиболее вредной сигаретой.

Вопрос: почему не желает? Напомню: в ходе летней парламентской сессии группа депутатов выдвинула законопроект по изменению акцизов на никотиносодержащую продукцию, который был принят неожиданно быстро. Мы считаем, что эти поправки требуют повторного, отдельного и тщательного рассмотрения. Надо прямо признать, что их принятие противоречит интересам здоровья нации.

– Депутаты тогда объяснили свою инициативу наращиванием отчислений в бюджет...

– Это были ошибочные подсчеты. Обещали +49 миллиардов тенге ежегодно. Но данные продаж свидетельствуют, что если бы прошлогодний объем реализации ИНТ сохранился, то при повышении акциза в 3,5 раза бюджет получил бы лишь 19 миллиардов тенге. Но продажи ИНТ упали на 35-40 % из-за того, что в прошлом году акциз уже повысили на 60 процентов по сравнению с 2021-м. Если еще в 3,5 раза поднять акциз, бюджет вообще ничего не получит. В минус уйдут сборы.

– И кто будет в плюсе?

– Точно не государство. И наши курильщики не выиграют – они будут дальше терять здоровье. Выиграют только производители традиционных сигарет – их продажи уже растут. Мы снова становимся курящей страной, и все это делается якобы ради здоровья нации.