Дожди, мокрый снег и понижение температуры воздуха ожидаются в Казахстане

В Казахстане, согласно прогнозу погоды на 24-26 сентября 2022 года, ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра, град, мокрый снег, а также понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на западные регионы страны будет оказывать влияние северо-западный циклон, который затем сместится и на остальную территорию республики, – ожидаются дожди.

25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере –сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег). На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах. РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, ожидается понижение температуры воздуха:

на западе страны днем от +22...+33°С до +9...+22°С,

на северо-западе – от +25...+32°С до +10...+23°С,

на севере – от +23...+30°С до +5...+20°С,

в центре – от +22...+32°С до +20...+28°С,

в Кызылординской области – от +30...+35°С до +17...+25°С.

На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах +25...+35°С. РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в РГП "Казгидромет" подготовили прогноз погоды на сентябрь. Синоптики прогнозировали, что первый месяц осени начнется с по-летнему жаркой и сухой погоды на большей части территории страны.