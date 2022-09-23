Прощальный матч Роджера Федерера будет парным с Рафаэлем Надалем

Организаторы Кубка Рода Лейвера опубликовали расписание турнира на 23 сентября. В одном из матчей легендарный Роджер Федерер сыграет в паре с другим знаменитым теннисистом Рафаэлом Надалем. Им будут противостоять члены сборной мира – Джек Сок и Фрэнсис Тиафо, сообщает Zakon.kz.

По регламенту турнира в первый игровой день пройдут три одиночных матча и один – парный, в котором Федерер выйдет на корт в дуэте с Надалем.

Мы вместе пережили множество потрясающих событий на корте и за его пределами. Незабываемо участвовать в таком историческом моменте. Я жду с нетерпением, надеюсь, смогу сыграть на хорошем уровне. И надеюсь, вместе мы сможем создать хорошие моменты и, возможно, выиграть матч, посмотрим. В конце концов, уходит один из самых важных – если не самый важный игрок в моей карьере. Мы очень гордимся, что у нас дружеское соперничество. Иногда это было непросто, потому что мы боролись за важные для нашей карьеры вещи, но в то же время мы поняли, что личные отношения выше профессиональных. Рафаэль Надаль

Данная парная игра будет последней встречей в карьере 41-летнего швейцарца.

Фото: Instagram/lavercup

Впервые на Кубке Лейвера в одной команде сыграют представители "Большой четверки" – члены сборной Европы Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей, которые накануне провели совместную тренировку.

Фото: Instagram/lavercup

Первый игровой день на Кубке Лейвера открывают Каспер Рууд и Джек Сок в 18:00 по времени Астаны.

Далее на корты выйдут Стефанос Циципас и Диего Шварцман. А закроют вечернюю сессию Энди Маррей и Алекс де Минаур.

Программу дня закроют пара Федерер/Надаль против Сока и Тиафу.

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