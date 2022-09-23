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ОАЭ инвестируют в строительство международной школы в Астане

ОЭА Казахстан инвестиции Фото: посольство РК в ОАЭ
Меморандум о взаимопонимании между строительной компанией BI Group и International Community Schools по строительству частной школы в Астане заключен в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты премьер-министра РК Алихана Смаилова.

International Community Schools имеет 5 кампусов в ОАЭ с 4500 студентами из 55 стран. С 1990 года сеть данных школ работает по британским и американским образовательным стандартам и имеет высокую репутацию по предоставлению качественного обучения и воспитанию будущих лидеров с глобальным мышлением.

инвестиции Астана ОАЭ

Фото: посольство РК в ОАЭ

Для нас большая честь реализовать проект международного уровня в Астане. У арабской сети школ одна из сильнейших образовательных программ в мире, и мы счастливы быть причастными к созданию представительства учебного заведения в нашей стране. Казахстанцы будут иметь возможность, не покидая Родину, обучаться наравне с мировыми молодыми лидерами.СEO Холдинга BI Group Асхат Омаров

BI Group имеет опыт в реализации проектов в сфере образования:

  • компанией возводятся инновационные школы в регионах Казахстана и сельской местности;

  • реализованы 5 учебных заведений нового формата BINOM в Астане;

  • развивается сеть частных школ Quantum STEM Schools совместно с Lancaster Group;

  • заложена капсула и начато строительство Michigan State University.

инвестиции строительство ОАЭ Астана

Фото: посольство РК в ОАЭ

В целом, казахстанской стороной представителям деловых кругов ОАЭ презентовано 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд в горной металлургии, сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, строительстве, образовании и др. По итогам встреч в присутствии премьер-министра РК подписан ряд двусторонних коммерческих документов в различных секторах экономики на общую сумму $900 млн.

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Анастасия Московчук
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