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В Шымкенте полицейский спас женщину от суицида

Шымкент, попытка суицида Фото: скриншот видео
22 сентября инспектор Департамента полиции Шымкента следил за порядком через камеру "Сергек" и увидел, как женщина пытается спрыгнуть с трубы, сообщает Zakon.kz.

Полицейский сразу передал информацию экипажам полка патрульной полиции.

Первым по вызову прибыл заместитель командира 3 роты ППП Табигат Жаксыбектеги. Страж порядка быстро залез на трубу. Он взял женщину за руку и отвел в безопасное место.

Женщину доставили в Аль-Фарабийское РУП для выяснения обстоятельств. Оказалось, что 30-летняя жительница города вместе с мужем воспитывают двух малолетних детей. Накануне она поссорилась с супругом, решила покончить жизнь самоубийством.

Женщина и родственники поблагодарили полицейских за то, что они уберегли ее от рокового шага.

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