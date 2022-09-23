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МСХ Казахстана и Samsung внедряют новые цифровые проекты в агропромышленный комплекс

цифровые проекты агропромышленность Фото: Samsung Electronics Central Eurasia
22 сентября в Алматы состоялась официальная встреча президента Samsung Electronics Central Eurasia (SECE) Санг Юн Кима и вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Баглана Бекбауова.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области цифровизации агропромышленного комплекса Казахстана.

новые проекты

Фото: Samsung Electronics Central Eurasia

Напомним, ранее между Министерством сельского хозяйства Казахстана и ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" было заключено стратегическое соглашение о совместной работе в этом направлении.

Во время официальной встречи стороны рассмотрели потенциальные проекты в АПК с использованием защищенных мобильных устройств для бизнеса Galaxy со специальным программным обеспечением.

цифровые проекты

Фото: Samsung Electronics Central Eurasia

В частности, планируется оптимизировать процессы идентификации сельскохозяйственных животных и ветеринарных мероприятий с помощью мобильного приложения ИСЖ-mobile, разработанного Министерством сельского хозяйства, которое будет установлено на индустриальном планшете Galaxy Tab Active3. Для удобства фермеров в отдаленных населенных пунктах программа будет работать в оффлайн режиме.

цифровые проекты

Фото: Samsung Electronics Central Eurasia

Мобильные устройства и приложения будут внедрены также в процессы точного земледелия и цифровых ферм на всех этапах – от сбора и обработки информации до принятия агрорешений.

Аналогичное программное обеспечение будет работать в области контрольно-надзорных функций ведомств министерства.

цифровые проекты

Фото: Samsung Electronics Central Eurasia

На первом этапе в конце текущего и в начале следующего года планируется обеспечить данными устройствами тысячу специалистов подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства. В последующем в рамках сотрудничества предполагается внедрение в казахстанский агропромышленный комплекс до 10 тысяч единиц защищенных мобильных устройств.

Все это позволит значительно сократить затраты фермеров, увеличить объемы получаемой продукции, сократить время принятия решений за счет имеющегося цифрового оборудования.

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Анастасия Московчук
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