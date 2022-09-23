Доллар подешевел, а рубль подорожал к концу недели

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 479,42 тенге, снизившись на 1,74 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 8,13 тенге (+0,25)

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,66 тенге (-0,18).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,31 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-486 тенге, евро – 467-474 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 23 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,32% и составила 90,17 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь опустилась на 0,3%, до 83,24 доллара за баррель.