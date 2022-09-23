В КГД напомнили казахстанцам об уплате налога на имущество

Срок уплаты налога на имущества и земельные участки за 2021 год истекает через неделю – 1 октября 2022 года, но еще 1,7 млн казахстанцев не спешат с оплатой, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете госдоходов МФ РК, уведомления по предстоящим суммам налога были направлены собственникам в июле текущего года. Кроме того, пользователям мобильного приложения "АО "Каспи банк" уведомления направлены повторно в виде PUSH-уведомлений.

По данным ведомства, налог на имущество за 2021 год был начислен 3,8 млн человек на сумму в 14,3 млрд тенге. Вместе с тем на сегодняшний день порядка 1,7 млн собственников не уплатили налог на имущество на сумму 5,7 млрд тенге.

По неуплаченным суммам налогов лидируют жители города Алматы (1 379 млн тенге), на втором месте – Шымкента (1 194 млн тенге), замыкают тройку антирейтинга жители Астаны (1 094 млн тенге).

В связи с чем Комитет государственных доходов напоминает, что со 2 октября 2022 года должникам будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

По суммам задолженности более 1 МРП (3063 тенге) через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. При этом частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд. Комитет госдоходов

Дабы избежать лишних затрат и проблем, в КГД рекомендуют вовремя заплатить налоги.

Уплатить налог можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, а также с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.