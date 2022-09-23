Битва поколений: прогноз эксперта на матчи Pro Hokei Ligasy 2022

Поклонники казахстанского хоккея смогут наблюдать интересные матчи, которые пройдут 23 и 24 сентября в Астане и Петропавловске.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал свой прогноз на предстоящие игры.

"Снежные Барсы" – "Торпедо"

"Снежные Барсы" возвращаются в Астану, чтобы сыграть домашние матчи. Вполне вероятно, что кто-то из хоккеистов, играющих за "Номад", выйдет на лед в качестве усиления. Домашний лед – всегда преимущество, и когда система "Барыса" играет дома, такие усиления возможны. "Торпедо" уступили в играх с "Актобе" и выиграли один матч у "Бейбарыса". На данный момент усть-каменогорский клуб занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Однако «старая гвардия» может тряхнуть стариной. "Торпедо" увеличивает преимущество благодаря возвращению игроков-ветеранов. По словам эксперта, в клубе есть один боеспособный состав, который может решать задачи в одиночку, а также очень хорошая связка: Шин – Архипов. В любом случае и «Снежные Барсы», и "Торпедо" на борьбу настроены серьезно. Сегодняшняя встреча между клубами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Снежных Барсов".

Прогноз: преимущество остается за "Торпедо".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 6.50, Х – 5.90, П2 – 1.29

"Кулагер" – "Иртыш"

Константин Пушкарев уверен, что в этой встрече преимущество явно за "Кулагером", к тому же они играют домашние матчи. В этом сезоне поклонники ожидали от команды немного лучшего старта, однако в копилке у них уже есть две победы.

"Иртыш" выглядел довольно неплохо, по буллитам обыграв "Актобе". Но смогут ли молодые игроки выстоять против мастодонтов хоккея, покажут предстоящие матчи.

Прогноз: фаворитом будет петропавловский "Кулагер".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.28, Х – 5.90, П2 – 6.80