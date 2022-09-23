Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Битва поколений: прогноз эксперта на матчи Pro Hokei Ligasy 2022

комментарий спорт хоккей Фото: Parimatch
Поклонники казахстанского хоккея смогут наблюдать интересные матчи, которые пройдут 23 и 24 сентября в Астане и Петропавловске.

Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал свой прогноз на предстоящие игры.

"Снежные Барсы" – "Торпедо"

"Снежные Барсы" возвращаются в Астану, чтобы сыграть домашние матчи. Вполне вероятно, что кто-то из хоккеистов, играющих за "Номад", выйдет на лед в качестве усиления. Домашний лед – всегда преимущество, и когда система "Барыса" играет дома, такие усиления возможны. "Торпедо" уступили в играх с "Актобе" и выиграли один матч у "Бейбарыса". На данный момент усть-каменогорский клуб занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. Однако «старая гвардия» может тряхнуть стариной. "Торпедо" увеличивает преимущество благодаря возвращению игроков-ветеранов. По словам эксперта, в клубе есть один боеспособный состав, который может решать задачи в одиночку, а также очень хорошая связка: Шин – Архипов. В любом случае и «Снежные Барсы», и "Торпедо" на борьбу настроены серьезно. Сегодняшняя встреча между клубами завершилась со счетом 3:2 в пользу "Снежных Барсов".

Прогноз: преимущество остается за "Торпедо".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 6.50, Х – 5.90, П2 – 1.29

"Кулагер" – "Иртыш"

Константин Пушкарев уверен, что в этой встрече преимущество явно за "Кулагером", к тому же они играют домашние матчи. В этом сезоне поклонники ожидали от команды немного лучшего старта, однако в копилке у них уже есть две победы.

"Иртыш" выглядел довольно неплохо, по буллитам обыграв "Актобе". Но смогут ли молодые игроки выстоять против мастодонтов хоккея, покажут предстоящие матчи.

Прогноз: фаворитом будет петропавловский "Кулагер".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 1.28, Х – 5.90, П2 – 6.80

Читайте также

Новак Джокович приедет в Казахстан

Будущий соперник Казахстана по подгруппе сотворил сенсацию в Лиге наций

В Алматы прошел турнир по бильярдному спорту "Свободная пирамида с продолжением"

Анастасия Московчук
Астана Петропавловск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Казахстан Россия граница
О скоплении авто на казахстанско-российской границе сообщили в КНБ
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 22 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления