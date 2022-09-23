Не выдержал бы бетон: в Алматы запустили арт-проект против домашнего насилия

По словам организаторов, он рассказывает реальные истории жертв семейно-бытового насилия через современное искусство: картины, инсталляции, цифровой арт, и призывает зрителей к неравнодушию, сообщает Zakon.kz.

Неподалеку от Центрального музея, где до 9 октября будет проходить выставка "За дверью", зевак встречает постамент без фигуры. На сером бетоне отпечатаны следы 400 ударов – именно столько женщин ежегодно погибает от рукоприкладства, происходящего за закрытыми дверями квартир и домов. По замыслу автора арт-объекта Зои Фальковой, он должен напоминать прогуливающимся мимо людям: подчас даже бетон не способен выдержать той жестокости, что проявляет один человек по отношению к другому.

Уже в музее в ходе закрытой презентации гостям был представлен эмоциональный перформанс. Голоса десятков женщин, будто сливаясь в один обличающий заскорузлое общество зов, отражались от потолков и сцен и погружали зрителей в глубокие размышления. Например, о хрупкости жизни, которую не научились ценить. Или о том, как часто дамы прячут свои раны от окружающих за лживым глянцем соцсетей.

Фото: предоставлено организаторами

Проект рассказывает истории пяти реальных женщин. Одна из них пережила тиранию отца, другая – избиения, третья терпела нападки бывшего мужа, четвертая случайно связала свою судьбу с педофилом. И конечно, здесь нашла свое место громкая трагедия Томирис Байсафы, погибшей в Москве от рук экс-бойфренда. Не так давно ее мать сумела добиться справедливого наказания для убийцы.

Все арт-объекты – детища представительниц слабого пола. Мы спросили куратора проекта Ольгу Веселову, было ли это решение принято осознанно.

Я лично не сторонница разделения искусства на "мужское" и "женское". Хотя, очевидно, "женского" искусства в истории представлено намного меньше. Но конкретно в этом проекте в ходе подготовки мужчины-авторы сами отошли в сторону. Наверное, это судьба. Важно, чтобы у художника откликалась тема. Как оказалось, в основном женщины говорят о насилии, и поэтому так вышло. Ольга Веселова

Фото: предоставлено организаторами

Спикер отметила, что истории жертв, на основании которых художницы создавали свои произведения, оказались поистине чудовищными.

Фото: предоставлено организаторами

В ходе подготовки – около двух месяцев – все эти истории мне нужно было прочитать. Я ни одну не запомнила. Они настолько пугающие, что моя память блокирует их. Да, я помню объекты и цитаты, но паззл в целостную картину не собирается. Вот поэтому об этом надо разговаривать. Пока мы сами не готовы к переменам, законодательство тоже не изменится. Это параллельный процесс. Можно сказать, посредством образов мы вступили в дискуссию с обществом.