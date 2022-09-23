Новак Джокович приедет в Казахстан

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира Новак Джокович по специальному приглашению собирается выступить на турнире категории ATP* 500 в Астане, который пройдет с 1 по 9 октября, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, состав участников астанинского турнира становится очень солидным и звездным. На АТР 500 Astana Open встретятся чемпионы турниров серии "Большого шлема" разных лет: Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (4), Марин Чилич (16), Станслас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC).

Фото: Instagram/lavercup

Также в заявке казахстанского турнира числятся: Стефанос Циципас (6), Андрей Рублёв (9), Хуберт Хуркач (10), Янник Синнер (11), Феликс Оже-Альяссим (13), Диего Шварцман (17), Карен Хачанов (18), Роберто Баутиста Агут (21), Григор Димитров (23), Гаэль Монфис (32) и другие.

Некоторые участники Astana Open-2022 в эти дни находятся на Кубке Рода Лэйвера в Лондоне.

Фото: Instagram/lavercup

Вся элита парного разряда собирается приехать в Казахстан на турнир ATP 500 Astana. Список заявленных теннисистов возглавили несколько чемпионов турниров "Большого шлема": Джо Солсбери (1), Раджив Рам (2), Нил Скупски (3), Весли Колхоф (4), Жан-Жюльен Ройер (5), Марсело Аревало (6). Плюс олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич/Мате Павич, колумбийцы Роберт Фарах/Хуан Себастьян Кабаль.

Казахстан на турнире будет представлен Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

22 июля сообщалось, что Астана примет свой первый в истории турнир ATP 500 в период с 1 по 9 октября 2022 года. Такое решение было принято после решения ATP о переносе China Open из Пекина в столицу Казахстана.

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7 сентября стало известно, что в Астану на турнир категории ATP 500 приедет половина четвертьфиналистов US Open-2022.

*ATP – Ассоциация теннисистов-профессионалов

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