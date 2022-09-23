В Алматы женщина нанесла бывшему мужу ножевые ранения во время ссоры

В Алматы полиция расследует дело в отношении женщины, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшему супругу, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, 12 сентября 2022 года в одном из домов по ул. Гагарина мужчина получил ножевые ранения. Вызов в полицию поступил в 22:00. Когда полицейские прибыли на место, потерпевший лежал на полу. Бригадой скорой помощи мужчина с множественными ножевыми ранениями (проникающие колото-резаные ранения печени и прямой кишки) был госпитализирован в одну из больниц.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 106 ч. 1 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". – Прим. ред.). Пресс-служба ДП Алматы

По словам женщины, у нее с бывшим супругом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого она нанесла ему ножевые ранения. Также она уточнила, что экс-супруг детей изначально запер в другой комнате.

Как заверили в городском ДП, от женщины заявлений по факту домогательства ребенка не поступало. В отношении нее с санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В целях проверки доводов подозреваемой и установления объективных данных по делу проводится ряд следственных действий. Назначены соответствующие экспертизы. По результатам комплекса следственных действий будет дана должная оценка действиям фигурантов с принятием соответствующего процессуального решения. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве отметили, ссылаясь на ст. 201 УПК РК, что другие сведения по уголовному делу разглашению не подлежат.

Вместе с тем призываем граждан соблюдать требования ст. 274 ч. 2 УК РК. Эта норма запрещает распространение заведомо ложной информации. Пресс-служба ДП Алматы

Ранее президент общественного фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари на своей странице в Facebook рассказала подробности данной истории. Как следует из ее поста, мужчина из Шымкента приехал в Алматы и в состоянии алкогольного опьянения пытался изнасиловать свою бывшую супругу, а затем напал на шестилетнюю дочь. Женщина, пытаясь спасти ребенка, взяла первый попавшийся предмет – нож – и нанесла бывшему супругу ножевые ранения. По данному делу потерпевшим признали мужчину, а в отношении его бывшей супруги завели дело по ст. 106 УК РК. В связи с этим Дина Тансари обратилась к начальнику ДП Алматы Арыстангани Заппарову, а также в МВД и Генпрокуратуру.