Столичный сансет: где в Астане можно понаблюдать за красивым закатом

На календаре конец сентября, а это значит, что осталось не так много времени на то, чтобы понаблюдать за красивым багровым закатом. Корреспондент Zakon.kz прогулялась по вечернему городу и запечатлела столицу в лучах уходящего солнца.

Начнем с самого излюбленного места жителей левобережья и туристов – бульвара Нуржол. Аллея начинается от главного административного здания столицы – Дома министерств.

Здесь есть все для комфортных прогулок: прекрасная пешеходная зона, скамейки и фонтаны.

Фото: Zakon.kz

В самом центре бульвара расположен главный символ города – "Байтерек". Монумент – это обязательное место к посещению у всех туристов.

На самом верху "Байтерека", где также можно полюбоваться вечерними пейзажами, открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

Фото: Zakon.kz

Красивые кадры уходящего солнца можно сделать и на набережной реки Ишим.

Фото: Zakon.kz

Набережная – это центр притяжения всех влюбленных. Несмотря на время года и суровую столичную погоду, здесь всегда много отдыхающих.

Хорошие фотокадры получаются буквально с любой точки.

Фото: Zakon.kz

Но особенно красивы закатные переливы на фоне воды. Так и хочется любоваться, не отрывая глаз.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А так выглядит в лучах закатного солнца мост в форме рыбы, который атыраусцы подарили столице к 20-летию.

Фото: Zakon.kz

Пройдя мост, можно оказаться в центральном парке. Это столичный "островок веселья" для любителей адреналина. Здесь располагаются аттракционы и небольшой искусственный пруд, где можно покормить уток и лебедей.

Фото: Zakon.kz

Нельзя не отметить, как желто-оранжевые краски столичного неба красиво сочетаются с уже пожелтевшей листвой деревьев, напоминающей астанчанам о скорых холодах.

Фото: Zakon.kz

Необычную смотровую площадку не так давно открыли в Президентском парке.

Фото: Zakon.kz

Взобравшись на самый верх, можно увидеть, как закатные лучи солнца красиво падают на здание Дворца мира и согласия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Отсюда можно увидеть и резиденцию президента – Акорду.

Фото: Zakon.kz

В парке настолько умиротворенно и спокойно, что многие астанчане выбирают именно это место для рыбалки.

Фото: Zakon.kz

А это закатное небо с моста по улице Сарайшык. Здесь можно увидеть, как красиво солнце прячется за горизонт.

Фото: Zakon.kz

И все же небо в столице прекрасно с любой точки города. Мы показали лишь малую часть локаций, где вы можете приятно провести последние теплые деньки.

Фото: Zakon.kz