Курсы валют на 24-25 сентября
Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 479,85 тенге, снизившись на 1,31 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 8,13 тенге (+0,25)
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,66 тенге (-0,18).
Средневзвешенный курс евро снизился до 467,50 тенге (-8,99).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-484,5 тенге, евро – 467-474 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.
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