Курсы валют на 24-25 сентября

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 479,85 тенге, снизившись на 1,31 тенге, передает Zakon.kz.

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