Что необходимо для усыновления ребенка в Казахстане

Какие существуют требования для будущих родителей, планирующих усыновить ребенка, а также какая государственная поддержка оказывается в Казахстане для развития и обучения малыша – в материале Zakon.kz.

По данным Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, в настоящее время в стране проживает 22 692 ребенка-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них по всей стране существует 89 организаций.

За период с 2018 по 2022 год количество воспитанников детских домов сократилось на 20% (с 5044 человек до 4076), сеть детдомов сократилась с 119 до 89.

Таким образом, на сегодняшний день 18 616 детей в целом воспитываются в семьях казахстанских граждан:

под опекой, попечительством – 16 402 ребенка;

на патронатном воспитании – 1816;

в приемных семьях – 398.

Существуют четыре альтернативные формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

Усыновление. Опека (попечительство). Патронат. Приемная семья.

Усыновление – форма семейного воспитания детей, лишенных родительской опеки, когда ребенка передают в семью на основании судебного решения. В результате усыновления возникают личные неимущественные и имущественные права и обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению.

Опека – правовая форма защиты интересов детей, не достигших четырнадцати лет, и лиц, признанных судом недееспособными.

Попечительство – правовая форма защиты интересов детей в возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления азартными играми, пари, спиртными напитками или наркотическими средствами.

Патронат – форма воспитания, при которой дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, передаются на патронатное воспитание в семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим желание взять детей на воспитание.

Приемная семья – форма устройства в семью, принявшую на воспитание не менее четырех и не более десяти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Все формы семейного устройства материально стимулируются государством.

Так, патронатным воспитателям выплачивают ежемесячную заработную плату от 58 000 тенге и ежемесячное пособие на содержание ребенка в зависимости от возраста:

для детей дошкольного возраста – 9 МРП (28 620 тенге);

для детей школьного возраста – 10 МРП (31 800 тенге).

Опекунам и попечителям производится ежемесячная выплата пособия на содержание ребенка в размере 10 МРП (31 800 тенге).

Усыновителям – единовременная денежная выплата в размере 75 МРП (238 500 тенге).

Приемным родителям – ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 10 МРП (31 800 тенге) и заработная плата воспитателю (от 58 000 тенге и выше).

Кроме того, в стране предусмотрена многоуровневая система социальной защиты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Дети данной категории имеют право на получение пособия по потере кормильца, по инвалидности, обязательную стипендию в период обучения, а также первоочередное право на получение жилья.

Для детей, оставшихся без попечения родителей, определена квота 1% государственного образовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи.

При этом детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, во время их обучения в колледжах и вузах в период каникул оплачивается проезд, суточные расходы за счет средств организаций образования и тех организаций и семей, где они воспитывались.

Студентам, обучающимся по государственному образовательному заказу, получившим по результатам экзаменационной сессии или промежуточной аттестации соответствующий эквивалент оценок ("хорошо", "отлично"), государственная стипендия выплачивается ежемесячно с первого числа месяца, следующего за экзаменационной сессией или промежуточной аттестацией обучающихся, включительно до конца месяца, в котором заканчивается семестр.

Также местные исполнительные органы согласно Закону РК "Об образовании" обязаны трудоустраивать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данная категория детей в возрасте от 16 до 23 лет пользуется преимущественным правом на трудоустройство в соответствии с законом "О занятости населения" при наличии вакантных рабочих мест.

Также есть преимущество в переселении на новое место жительства, если есть такая необходимость при трудоустройстве (среди лиц, ищущих работу, и безработных).

При этом для трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, акиматом устанавливается квота для организаций в процентном выражении от численности работников организации.

Как усыновить или удочерить ребенка

Для этого нужно уточнить, что такая возможность есть у казахстанцев, постоянно проживающих на территории страны , а также у иностранцев, состоящих в браке с гражданином/гражданкой Казахстана.

Усыновление детей иностранцами разрешается лишь гражданам тех стран, которые имеют равнозначные с Казахстаном международные обязательства в сфере защиты прав и интересов детей.

Дети, являющиеся гражданами РК, состоящие на централизованном учете в Республиканском банке данных, могут быть переданы на усыновление иностранцам только в случаях, если ребенок не может быть усыновлен родственниками, гражданами Казахстана, проживающими на территории республики и за ее пределами.

Желающие взять на усыновление/опекунство ребенка должны написать заявление о своем желании усыновить ребенка и подать в орган опеки или попечительства. Представить справки о размере совокупного дохода, семейном положении, состоянии здоровья, об отсутствии судимости, сертификат о прохождении психологической подготовки.

Пошаговая инструкция желающим усыновить малыша

1. Граждане подают в орган, осуществляющий функции по опеке и попечительству, по месту своего жительства письменное заявление о желании усыновить детей с приложением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;

письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка (в произвольной форме);

справки о размере совокупного дохода (справка о заработной плате с места работы, о доходах от занятия предпринимательской деятельностью и иных доходах всех совместно проживающих членов семьи);

справки о семейном положении (копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (супружестве), копии свидетельств о рождении детей (при наличии детей);

справки о состоянии здоровья граждан, подтверждающей отсутствие заболеваний в соответствии с подпунктом 6) части 1 статьи 91 Кодекса, а также справки об отсутствии сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

справки о наличии либо отсутствии судимости;

копии документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем.

Орган опеки и попечительства в течение 15 дней выдаст заключение о возможности или откажет быть кандидатом в усыновители, после чего кандидаты в усыновители посредством Республиканского банка данных (РБД) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, подбирают ребенка для знакомства с ним и общения, после подают заявление об усыновлении в суд.

Какого ребенка можно усыновить (удочерить)?

На усыновление могут быть переданы:

• дети-сироты, родители которых умерли или погибли;

• дети, родители которых отказались от них (при этом, если родители отказались от ребенка, родственники могут усыновить его вне зависимости от своего гражданства и места жительства);

• дети, родители которых лишены и не восстановлены в родительских правах;

• дети, родители которых дали согласие на усыновление;

• состоящим в браке с матерью или отцом усыновляемого ребенка (детей);

• дети, родители которых неизвестны или признаны судом:

- безвестно отсутствующими;

- недееспособными.

Усыновить можно только несовершеннолетних детей (до 18 лет). При этом рождение ребенка должно быть верно документально зарегистрировано, а он сам с учетом возраста и зрелости должен быть не против на усыновление.

Кроме того, не допускается усыновление братьев и сестер раздельно разными семьями. В данном случае исключением может послужить только, если дети не знают о своем родстве, не проживали и не воспитывались вместе.

Для того чтобы усыновить ребенка, нужно пройти психологическую подготовку (исключением является близкое родство с ребенком).

Стоит помнить, что усыновление можно осуществить только в интересах ребенка, с учетом возможностей обеспечения полноценного физического, психического, духовного и нравственного его развития. При этом учитываются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на усыновление.

По данным Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, охотнее всего усыновляют детей с рождения и до шести лет.

Существует Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи. В нем хранится информация о детях: пол ребенка, его возраст, состояние здоровья, особенности характера, их фотографии. Также можно узнать о причинах отсутствия родительского попечения, наличии братьев и сестер, совершеннолетних родственников, а также возможных формах устройства на воспитание в семьи.

Есть перечень требований к опекунам и усыновителям, первым из которых является возраст – родителями приемных детей могут быть только совершеннолетние лица, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах; отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом Республики Казахстан обязанностей; бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна или попечителя; лиц, не имеющих постоянного места жительства; лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент установления опеки (попечительства), а также лиц, указанных в подпункте 12) настоящего пункта; лиц без гражданства; лиц мужского пола, не состоящих в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав; лиц, которые на момент установления опеки или попечительства не имеют дохода, обеспечивающего подопечному прожиточный минимум, установленный законодательством РК; лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах; лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми; граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, не прошедших психологическую подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 91 Кодекса (за исключением близких родственников ребенка).

Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье" установлено, что усыновление разрешается при наличии в семье усыновителя условий для нормального физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования ребенка и определен перечень лиц, которые не могут быть усыновителями.

Усыновителями не могут быть следующие граждане:

1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

2) супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лица, лишенные судом родительских прав или ограниченные судом в родительских правах;

4) лица, отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на них законами Республики Казахстан обязанностей;

5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;

6) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку или попечительство, патронат, устанавливается уполномоченным органом в области здравоохранения;

7) лица, не имеющие постоянного места жительства;

8) лица, придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации;

9) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент усыновления, а также лица, указанные в подпункте 14) настоящего пункта;

10) лица без гражданства;

11) лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трех лет в связи со смертью матери или лишением ее родительских прав;

12) лица, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный законодательством Республики Казахстан;

13) лица, состоящие на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

14) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании подпунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Перечень заболеваний, запрещающий усыновление ребенка и принятие его под опеку или попечительство, патронат:

Синдром приобретенного иммунодефицита человека (СПИД) и инфицированность вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);.

психические заболевания, коды по МКБ 10 F00-F79, кроме невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств (группа психогенных расстройств), коды по МКБ 10 F40-F48;

алкоголизм, наркомания, токсикомания;

туберкулез (хронический с бактериовыделением, впервые выявленный, с бацилловыделением (до момента абацилирования).

болезни, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис не излеченный, гонорея не излеченная, урогенитальный хламидиоз не излеченный).

лепра, коды по МКБ 10 А30.0-А30.9;

тяжелые заболевания дезорганизации соединительной ткани (системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит);

тяжелые дерматозы с нарушением ороговения (тяжелые формы ихтиоза, ихтиозоформная эритродермия, атропатический псориаз);

тяжелые хронические буллезные дерматозы (аконтолитическая пузырчатка, пемфигоид, ихтиозоформные поражения кожи, буллезный эпидермолиз);

заболевания, приведшие к нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе на основании медицинского заключения.

Государственный контроль за исполнением воспитательных обязанностей

После того, как ребенок попал в новую семью или на воспитание к опекунам, государство будет контролировать исполнение родительских обязанностей в отношении ребенка.

Усыновители, проживающие в стране, обязаны не реже одного раза в год до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста представлять отчеты об условиях его жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья. Принимает отчет орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка.

Усыновители-граждане Казахстана, а также иностранные усыновители должны в первые три года после вступления в законную силу решения суда об усыновлении через каждые шесть месяцев, в последующие годы – не реже одного раза в год до достижения ребенком восемнадцатилетнего возраста, представлять отчет об условиях жизни, обучения, воспитания и о состоянии здоровья ребенка. Периодичность его сдачи может меняться в зависимости от конкретной ситуации, складывающейся в семье усыновителей.

Усыновители-граждане РК, которые постоянно проживают за пределами Казахстана, и иностранные усыновители представляют отчеты через загранучреждения, находящиеся в стране проживания усыновителя и ребенка.

В случае непредставления или несвоевременного представления усыновителями, являющимися гражданами Казахстана, постоянно проживающими за пределами страны, и иностранными усыновителями отчетов в предусмотренном порядке, деятельность агентства по усыновлению, представлявшего их интересы при усыновлении ребенка в РК, подлежит досрочному прекращению по основаниям, предусмотренным подпунктом Кодекса "О браке и семье".