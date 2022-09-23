Асхат Аймагамбетов рассказал, где учится его ребенок

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос о том, где учится его ребенок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о том, где учатся дети министра просвещения, задали журналисты на фоне недавнего заявления министра высшего образования и науки Саясат Нурбека о том, что его дети продолжают учиться за рубежом.

Тайны здесь нет. Ребенок один школьного возраста. Он обучается в казахстанской государственной школе. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Министр также прокомментировал вопрос о том, где он лечится.

Я так же, как и все, получаю лечение в государственной медорганизации. Прикреплен я к поликлинике, которая находится в Астане. Это госполиклиника. Ребенка также вожу в госполиклинику. Асхат Аймагамбетов

23 сентября Саясат Нурбек заявил, что его дети уже четыре года учатся в британской школе на Северном Кипре.