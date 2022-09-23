МИИР заявил о штатной работе транспортной инфраструктуры на фоне приезда россиян
Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь министерства Жанжигит Омархан отметил внимание казахстанцев к информации о скоплениях людей на пограничных переходах, сообщает Zakon.kz.
По словам Жанжигита Омархана, по состоянию на 23 сентября вся транспортная инфраструктура в Казахстане работает в штатном режиме.
Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы. Более того, вчера вечером в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый Boeing, который авиакомпания SCAT получила за последние 1,5 месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов. До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 машинами.Жанжигит Омархан
На республиканских дорогах сейчас обстановка обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе, продолжил он.
Ранее о работе пунктов пропуска на казахстанско-российской границе рассказали в Пограничной службе КНБ РК. Погранслужба Казахстана организовала взаимодействие с российскими коллегами.
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