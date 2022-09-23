МИИР заявил о штатной работе транспортной инфраструктуры на фоне приезда россиян

Пресс-секретарь министерства Жанжигит Омархан отметил внимание казахстанцев к информации о скоплениях людей на пограничных переходах, сообщает Zakon.kz.

По словам Жанжигита Омархана, по состоянию на 23 сентября вся транспортная инфраструктура в Казахстане работает в штатном режиме.

Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы. Более того, вчера вечером в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый Boeing, который авиакомпания SCAT получила за последние 1,5 месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов. До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 машинами. Жанжигит Омархан

На республиканских дорогах сейчас обстановка обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе, продолжил он.

Ранее о работе пунктов пропуска на казахстанско-российской границе рассказали в Пограничной службе КНБ РК. Погранслужба Казахстана организовала взаимодействие с российскими коллегами.