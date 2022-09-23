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Евро и доллар рухнули на Московской бирже

Доллар и евро рухнули на Московской бирже Фото: pixabay
По данным дневных торгов на Московской бирже, курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 22 июля, сообщает Zakon.kz.

Курс евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля.

При этом, как отмечает 1prime.ru, курс доллара расчетами "завтра" опустился на 2,09 рубля, до 56,75 рубля, евро – на 2,54 рубля, до 55,08 рубля.

Во время торгов курс евро опускался до 54,91 рубля.

По данным KASE, курс доллара составляет 479,85 тенге, евро – 467,50 тенге.

Как отмечают российские СМИ, валютный и фондовый рынки 21 сентября мгновенно отреагировали на новость о частичной мобилизации в стране. В тот день российская валюта демонстрировала небольшое снижение, однако уже в четверг она начала укреплять свои позиции. В пятницу динамика продолжилась.

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Лариса Черненко
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