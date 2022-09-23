В Павлодаре несколько школьников отравились после распыления перцового баллончика

В полицию города Павлодара около 11 утра поступило сообщение о том, что из средней школы №33 поселка Ленинский госпитализированы дети с “отравлением неизвестным веществом”, сообщает Zakon.kz.

После звонка в школу были направлены экстренные службы, проведена эвакуация учащихся и персонала учебного заведения.

На месте работали сотрудники полиции, ДЧС и медработники, проводился осмотр здания и записей камер видеонаблюдения, установленных в здании школы.

В результате проведенной работы полицией установлена несовершеннолетняя, 2012 года рождения, учащаяся данной школы. С ее слов, сегодня после третьего урока она брызнула из перцового баллончика на тетрадный лист ради интереса. Перцовый баллончик нашла на улице. первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Как рассказали в полиции, со школьницей и ее родителями провели профилактическую беседу. Поведение девочки будет рассмотрено на Совете профилактики школы.