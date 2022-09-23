Юрист объяснил действия алматинки, которая нанесла ножевые ранения бывшему мужу

Полиция Алматы расследует резонансное дело в отношении женщины, которая нанесла бывшему мужу ножевые ранения во время конфликта. Происшествие корреспонденту Zakon.kz прокомментировал юрист Сергей Уткин.

По словам юриста, такие конфликты на бытовой почве всегда нужно подкреплять доказательствами, потому что и сотрудники полиции, и суд – все основываются на доказательствах.

Когда доказательств нет, на словах очень сложно доказать, что было, как было, кто виноват, кто говорит правду, кто лжет. В нашем законодательстве, в уголовном судопроизводстве совсем не развита система проверки на полиграфе. Вот это как раз тот случай, когда других доказательств нет, а выяснить, кто виноват, нужно. Вот тут следствию поможет применение детектора лжи. Все зависит от того, кому поверят, – этой женщине или пострадавшему мужчине. Свидетелей нет, их было только двое, дети маленькие. Что в этой ситуации делать? У нас любят устраивать допросы, иногда проводится психологическая экспертиза, где ставят перед экспертом задачу определить, склонен ли человек говорить неправду. Но все это малоэффективно. А вот полиграф – это серьезная проверка, хотя у многих к нему негативное отношение. Юрист Сергей Уткин

Полиграф в Казахстане официально признан. По мнению юриста, детектор лжи уже давно пора внедрять в уголовную систему Казахстана.

Если верить показаниям этой женщины, то ее действия – это нормальная естественная реакция. На самом деле, если подозреваемая говорит правду и ее поступок будет доказан в суде, то, естественно, ее действия будут восприняты, как норма. Конечно, при этом мы все понимаем, что никто никому не давал права причинять вред здоровью другого человека. Действия, которые совершила эта женщина, чтобы защитить своих детей, при этом нанеся ножевые ранения обидчику, в Уголовном кодексе прописаны как крайняя необходимость. Сергей Уткин

Иными словами, это действия, когда человек совершает определенные деяния, которые запрещены законом, но чтобы не допустить более страшного исхода, такие действия могут быть оправданы.

И при применении крайней необходимости человек освобождается от уголовной ответственности. Здесь вопрос лишь только в том, как это все доказать. Сергей Уткин

Инцидент произошел 12 сентября в Алматы в одном из домов по ул. Гагарина. Сейчас пострадавший находится в одном из медучреждений города.

По информации городского ДП, от подозреваемой заявлений по факту домогательства ребенка не поступало. Женщину поместили под домашний арест.