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В Казахстане вакцинация против гриппа и ОРВИ начнется с 3 октября

3 октября начнется вакцинация против гриппа и ОРВИ Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление от 19 сентября 2022 года "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2022-2023 годы", сообщает Zakon.kz.

Так, акиматам городов и областей предписано подготовить медицинские организации к проведению кампании иммунизации против гриппа с 3 октября 2022 года.

Кроме того, говорится о необходимости:

  • обеспечить готовность медицинских организаций к приему больных ОРВИ и гриппом в период эпидсезона;

  • организацию и оборудование «фильтров» на входе, с соответствующими указателями на территории и в здании;

  • ограничение времени нахождения в поликлинике посетителей, выделение дополнительных кабинетов для приема больных;

  • создание условий для обслуживания вызовов на дому мобильными бригадами;

  • обеспечение температурного режима в помещениях медицинских организаций не менее + 18°С, в помещениях родильного блока – не менее + 22°С и другие меры.

Также планируется проведение активной информационно-разъяснительной работы с работодателями крупных предприятий по вакцинации против гриппа работников за счет средств работодателей.

Постановление вступило в силу 21 сентября 2022 года.

9 сентября 2022 года вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщала, что страна близка к началу эпидемиологического сезона ОРВИ и гриппа, в связи с чем профилактическая работа проводится заранее.

За счет бюджета закуплено 2,3 млн доз вакцины против гриппа. До 20-25 сентября, в зависимости от региона, поставка вакцин будет завершена.

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