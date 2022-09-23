Жителям трех областей Казахстана рассказали о возможностях Социального кодекса

В Казахстане разрабатывается Социальный кодекс. Его цель – совершенствование и развитие действующего законодательства в сфере соцзащиты, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и соцзащиты населения РК сформировали мобильные группы, которые разъяснили нормы проекта в Костанайской, Атырауской и Жамбылской областях.

Президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков и зампредседателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗН Мурат Муратбеков посетили Узункольский и Медыкаринский районы Костанайской области, где провели встречи с населением, молодежью, работниками сфер здравоохранения, образования и социальной защиты, акимами сельских округов и депутатами маслихата.

В своих выступлениях Даулет Аргандыков акцентировал внимание на новых возможностях массового обучения граждан, которые будут закреплены в Социальном кодексе на законодательном уровне.

Будут созданы условия для планомерного повышения человеческого капитала и увеличения конкурентоспособности казахстанцев посредством массового обучения. Планируется в разы увеличить контингент людей, которые будут вовлечены в процесс обучения новым навыкам. Если раньше меры были направлены на отдельные категории граждан, то теперь фокус расширится на всех казахстанцев трудоспособного возраста. При этом ответственность за доступ к получению новых навыков будет распределена в рамках нового Социального контракта между государством, работодателем и самими гражданами. Даулет Аргандыков

Также в рамках Соцкодекса предусматривается "перезагрузка" Национальной системы квалификаций: работодатели через профессиональные стандарты будут задавать требования к навыкам рабочей силы, с учетом которых будут обновляться образовательные программы вузов и колледжей.

Планируется внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций: полученные навыки, будь то формальное, неформальное или информальное образование, будут оцениваться в центрах признания профессиональных квалификаций.

Это позволит реализовать концепцию «обучение в течение всей жизни» – казахстанцы постоянно будут повышать свои профессиональные навыки, это сделает их более конкурентоспособными и востребованными в современных реалиях рынка труда. Даулет Аргандыков

Кроме того, в ходе встреч с жителями Узункольского и Медыкаринского районов члены мобильной группы рассказали о реализации других важных направлений Послания и Социального кодекса – внедрении Цифровой карты семьи, формировании цифровой экосистемы на базе Электронной биржи труда, новой политике в сфере занятости, новой миграционной политике, мерах поддержки семей с детьми, модернизации системы специальных социальных услуг, повышении пенсионных выплат и т.д.

В рамках проведения информационно-разъяснительной работы члены мобильной группы также проведут встречи с населением в центрах занятости городов Костанай и Тобыл.

В Атырауской области и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов рассказал о новой Концепции миграционной политики.

В ней будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям.

Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве. Для них будет введена "Виза для ценных навыков" с видом на жительство и сформирован регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров. Аналогично планируется привлекать лучших преподавателей по востребованным специальностям. Ильяс Испанов

Также в проекте новой Концепции будут изменены подходы к бизнес-иммиграции. Для иностранных бизнесменов, единовременно инвестировавших 300 тыс. долларов в экономику Казахстана, будет введена "Инвестиционная виза", которая даст право на 10-летний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Фото: Zakon.kz

По словам Ильяса Испанова, это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан экспертов и инвесторов, которые помогут развивать различные сферы.

Кроме того, в рамках новой Концепции будет предусмотрен механизм организации регулируемого перемещения граждан в северные и центральные регионы с созданием рабочих мест через трансферт и расширение действующих бизнес-проектов, уже основанных в других областях страны.

В рамках новой Концепции также будет пересмотрена политика по приему и обустройству кандасов на исторической родине. В частности, предусматривается внедрение механизма определения места прибытия кандаса на этапе приема документов и принятие мер по регулированию и стимулированию переезда в трудодефицитные регионы с предоставлением гражданства после определенного срока постоянного проживания в данном регионе. Ильяс Испанов

В целях укрепления связи с исторической родиной предлагается внедрить Карту казаха с выдачей ее этническим казахам (гражданам других стран), являющимся профессионалами высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах и желающим масштабировать их в Казахстане.

Ее обладатель будет иметь возможность упрощенного въезда в страну, идентичные с видом на жительство права (открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций), за исключением политических прав.

Кроме того, в ходе встреч с жителями Исатайского и Жылыойского районов члены мобильной группы рассказали о реализации других важных направлений послания и Социального кодекса, таких как увеличение срока выплаты государственного пособия и социальной выплаты по уходу за ребенком, увеличение МЗП, внедрение Цифровой карты семьи, формирование цифровой экосистемы на базе Электронной бирже труда, о новой политике в сфере занятости, развитии системы обучения и сертификации профессиональных навыков, модернизации системы специальных социальных услуг, повышении пенсионных выплат и т.д.

В Жамбылской области руководитель мобильной группы – гендиректор АО «Государственный фонд социального страхования» Нурсулу Кемел акцентировала внимание на усилении мер социальной поддержки граждан, которые будут закреплены в Социальном кодексе на законодательном уровне.

В ходе встречи членов мобильной группы с заместителем акима области, акимами районов и городов региона была отмечена ключевая роль акимов городов, районов и сельских округов в информировании граждан по вопросам реализации поручений главы государства в социально-трудовой сфере и проекту Социального кодекса РК в каждом населенном пункте.

Фото: Zakon.kz

Нурсулу Кемел рассказала журналистам об увеличении с 1 января 2023 года размера социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования в среднем на 13% в рамках исполнения поручения главы государства. Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК.

Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений. Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем 6 видам социальных рисков потери дохода: потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет. Нурсулу Кемел

Журналистов интересовали вопросы накопления средств из инвестиционного дохода Национального фонда на специальных счетах для детей до 18 лет и увеличения продолжительности выплат по уходу за ребенком до полутора лет.

Увеличение периода выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет будет распространяться как на работающих, так и неработающих родителей. При этом граждане должны понимать, что чем больше доход и стаж участия в системе социального страхования, тем выше будет размер выплаты. Нурсулу Кемел

В ходе встречи с населением города Тараза члены мобильной группы рассказали о повышении размеров пенсионных выплат. В проекте Социального кодекса РК предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Также были даны разъяснения по предпринимаемым мерам поддержки молодежных инициатив. Ежегодно более 300 тыс. молодых людей достигают трудоспособного возраста. Будущее рынка труда Казахстана определяет молодежь. Уже сегодня они составляют 60% занятых, а к 2030 году их доля превысит 80% всей рабочей силы Казахстана.

Как было отмечено, в целях поддержки молодых людей необходимо создание системы социальных лифтов и пересмотр подходов к программам поддержки молодежи. Одной из мер поддержки станет предоставление льготного микрокредитования под 2,5% для предпринимательских инициатив молодежи.

После встречи с населением членами мобильной группы был проведен прием граждан по индивидуальным вопросам, в ходе которого в онлайн режиме при помощи информационных систем госорганов уточнялись права граждан на получение социальной помощи или выплаты.

Представители МТСЗН также встретилась с работодателями и трудовыми коллективами на базе предприятия ТОО «Казфосфат» г. Тараз. Работодателей и работников интересовали вопросы повышения минимальной заработной платы и размера выплаты по потере работы.

С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 60 000 до 70 000 тенге.

В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании, размер социальной выплаты по потере работы с 1 января 2023 года будет увеличен до 45% от среднемесячного дохода участника системы соцстрахования, за которого поступали социальные отчисления в ГФСС. Это коснется более 117 тыс. человек в 2023 году. Нурсулу Кемел

Кроме того, в ходе проведенных встреч с жителями Таласского, Сарысуского, Меркенского и Шуского районов члены мобильной группы рассказали о внедрении Цифровой карты семьи, формировании цифровой экосистемы на базе Электронной бирже труда, о новой политике в сфере занятости, развитии системы обучения и сертификации профессиональных навыков, модернизации системы специальных социальных услуг и т.д.

24 сентября информационно-разъяснительная работа мобильной группы продолжится в Мойынкумском районе Жамбылской области.