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Казахстанский боец стал чемпионом лиги Naiza

Казахстанец выиграл в турнире Naiza Фото: pixabay
Магомед Кабардиев вышел на октагон против узбекистанского бойца Фарходжона Машрапова, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боец смешанного стиля Магомед Кабардиев выиграл вакантный титул чемпиона Naiza FC в легком весе, передает Prosports.kz.

В главном поединке турнира казахстанец встречался с Фарходжоном Машраповым из Узбекистана.

Бой завершился во втором раунде после того, как Кабардиев успешно применил удушающий прием.

Турнир прошел в Алматы.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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