Новая Зеландия призвала Совбез ООН отменить право вето

Пять постоянных членов Совета безопасности ООН имеют право "вето". Это Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, сообщает Zakon.kz.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн с трибуны Генассамблеи ООН призвала Совет Безопасности ООН отменить право вето для его постоянных членов, сообщает РИА Новости.

Вето должно быть отменено, постоянные члены должны выполнять свою ответственность ради мира и безопасности, а не преследовать национальные интересы. Джасинда Ардерн

В системе ООН для поддержания мира действует Совет Безопасности, в который входят пять постоянных членов – Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.

Они неизменны и неприкосновенны, каждая из них имеет право "вето", позволяющее блокировать принятие любого решения.

Помимо них в СБ ООН входят еще десять стран, которые избираются от каждой региональной группы государств только на два года.

Именно резолюции Совета Безопасности, в отличие от рекомендательных резолюций Генеральной Ассамблеи, имеют обязательную силу для исполнения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал реформировать и модернизировать ООН. Глава государства отметил, что только совместными усилиями стран можно преодолеть глобальные вызовы.