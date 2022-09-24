В Атырау горела гостиница

Фото: Instagram/atyrau_tjd

В Атырау произошел пожар в гостинице. 23 сентября в 14:58 возгорелась кровля здания и пожар распространился на верхний этаж, рассказали в ДЧС Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

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