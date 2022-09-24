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В Атырау горела гостиница

пожарные, гостиница Фото: Instagram/atyrau_tjd
В Атырау произошел пожар в гостинице. 23 сентября в 14:58 возгорелась кровля здания и пожар распространился на верхний этаж, рассказали в ДЧС Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Сгорели 12 номеров, мебель, бытовая техника. Общая площадь гостиницы — 1200 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Люди успели покинуть гостиницу. Причина пожара устанавливается.

Пожар локализован в 17:05, ликвидирован 18:04.

В тушении пожара задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области в составе 40 сотрудников и девяти единиц техники, а также негосударственной противопожарной службы в составе восьми сотрудников и трех единицы техники.

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