Замглаву таможенного поста в Актау задержали по подозрению во взяточничестве

Заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау" задержан по подозрению в получении взяток, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении нескольких должностных лиц ведет Департамент Агентства РК по противодействию коррупции, передает Astana TV со ссылкой на прокуратуру региона.

Досудебное расследование начато по ст. 366 УК РК – "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно".

Деньги брали у таможенных представителей декларантов. О каким суммах речь – не уточняется. Главный фигурант взят под стражу на два месяца.