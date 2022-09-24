Замглаву таможенного поста в Актау задержали по подозрению во взяточничестве
Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя таможенного поста "Морпорт Актау" задержан по подозрению в получении взяток, сообщает Zakon.kz.
Дело в отношении нескольких должностных лиц ведет Департамент Агентства РК по противодействию коррупции, передает Astana TV со ссылкой на прокуратуру региона.
Досудебное расследование начато по ст. 366 УК РК – "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно".
Деньги брали у таможенных представителей декларантов. О каким суммах речь – не уточняется. Главный фигурант взят под стражу на два месяца.
В ходе расследования изобличен заместитель руководителя таможенного поста. Судом 10 сентября в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время органом следствия проводятся следственные действия, требующиеся для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного решения дела. Старший прокурор прокуратуры Мангистауской области Асет Беккайров
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ