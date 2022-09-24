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Движение маршрутов общественного транспорта в Алматы изменят из-за марафона

Движение маршрутов общественного транспорта изменят Фото: пресс-служба акимата Алматы
В связи с проведением "Алматы марафон – 2022" 24 и 25 сентября будут перекрыты некоторые улицы и временно изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации от Управления городской мобильности города Алматы, изменятся следующие маршруты:

24 сентября (весь день):

  • №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – далее по схеме;

  • №45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – далее по схеме;

  • №95 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – далее по схеме;

25 сентября (с 07:00 до 14:00):

  • №2 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – пр. Абылай хана – пр. Абая – пр. Достык – ул. Кажымукана – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Кажымукана – пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – далее по схеме;

  • №3 – ограничено движение до 06:00;

  • №15 – в северном направлении – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

  • №18 – в южном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова – далее по схеме;

  • №25 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова; в обратном направлении – без изменений;

  • №28 – в северном направлении – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова; в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;

  • №30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Жарокова – далее по схеме;

  • №31 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

  • №32 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – ул. Саина – далее по схеме;

  • №34 – ул. Саина – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина; в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – далее по схеме;

  • №37 – в южном направлении – пр. Алтынсарина – пр. Абая – до остановочного пункта Момышулы/Абая; в обратном направлении – остановочный пункт Момышулы/Абая – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №№38, 63, 70, 72 – ограничено движение до 14:00;

  • №44 – в западном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

  • №45 – в восточном направлении – ул. Утеген батыра – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – ул. Утеген батыра – далее по схеме;

  • №48 – в южном направлении – пр. Достык – ул. Кажымукана – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Кажымукана – пр. Достык – далее по схеме;

  • №55 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – пр. Абая; в обратном направлении – без изменении;

  • №57 – в южном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений.

  • №59 – в южном направлении – ул. Утеген батыра – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Берегового – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Щепкина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №62 – в северном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – разворот на мосту ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Кажымукана – пр. Достык – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

  • №65 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

  • №66 – в западном направлении – пр. Абая – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме;

  • №67 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Мустафина – разворот на ул. Саина – далее по схеме;

  • №77 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • №79 – в западном направлении – пр. Абая – разворот на ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова; в обратном направлении – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева;

  • №81 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова; в обратном направлении – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • № 86 – в южном направлении – ограничить до пр. Абая; в обратном направлении – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме;

  • №92 – в западном направлении без изменений; в обратном направлении – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Желтоксан – далее по схеме;

  • №95 – в восточном направлении – ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Момышулы – далее по схеме;

  • №98 – в западном направлении – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова, разворот на Рыскулбекова; в обратном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Абылай хана – далее по схеме;

  • №101 – в северном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • №103 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

  • №104 – в южном направлении – ул. Саина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Саина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Рыскулова, далее по схеме;

  • №109 – в южном направлении пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы, далее по схеме; в обратном направлении начало с (ОП мкр. Мамыр-1), ул. Шаляпина – ул. Момышулы, далее по схеме;

  • №116 – в южном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Айманова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – пр. Гагарина – далее по схеме;

  • №118 – в восточном направлении – ул. Саина, разворот перед ул. Маргулана – ул. Толе би – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Саина – далее по схеме;

  • №119 – в северном направлении – ул. Аскарова, разворот на кольце ул. Аскарова – ул. Садыкова – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Токтабаева – ул. Щепкина – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Берегового – ул. Щепкина – ул. Токтабаева – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – ул. Садыкова – ул. Аскарова, разворот на кольце.

  • №121 – в северном направлении начало – с (ОП Орбита-2) ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина;

  • №123 – в северном направлении – без изменений; в обратном направлении – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • №124 – в южном направлении – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – (ОП ул. Ауэзова); в обратном направлении от (ОП ул. Ауэзова) – ул. Габдулина – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме;

  • №127 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Жарокова, далее по схеме;

  • №128 – в западном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – ул. Шевченко (ОП Шевченко/Конаева); в обратном направлении от ОП Шевченко/Конаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

  • №135 – в южном направлении – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – разворот ул. Мустафина – конечный пункт мкр. Орбита-2; в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

  • №205 – в южном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме;

  • №209, 210, 224– в восточном направлении – начальный пункт Курмангазы/Байтурсынова – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Курмангазы – далее в обратном направлении;

  • №211 – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова – далее движение в обратном направлении;

  • №212 – в восточном направлении – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова; в обратном направлении начало движения с ТРЦ "Almaty Mall";

  • №120 – в восточном направлении – ул. Тургут озала – ул. Толе би – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

  • троллейбусы №№ТП 11, 12, 19, 25, 5, 6, 7, 9 – ограничено движение c 06:00 до 14:00.

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