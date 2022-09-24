Движение маршрутов общественного транспорта в Алматы изменят из-за марафона

Согласно информации от Управления городской мобильности города Алматы, изменятся следующие маршруты:

24 сентября (весь день):

№95 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – далее по схеме;

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – далее по схеме;

№121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – далее по схеме;

25 сентября (с 07:00 до 14:00):

№2 – в южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – пр. Абылай хана – пр. Абая – пр. Достык – ул. Кажымукана – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Кажымукана – пр. Достык – пр. Абая – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№3 – ограничено движение до 06:00;

№15 – в северном направлении – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№18 – в южном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова – далее по схеме;

№25 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова; в обратном направлении – без изменений;

№28 – в северном направлении – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова; в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме;

№30 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Утепова – ул. Жарокова – далее по схеме;

№31 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№32 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – ул. Саина – далее по схеме;

№34 – ул. Саина – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина; в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – далее по схеме;

№37 – в южном направлении – пр. Алтынсарина – пр. Абая – до остановочного пункта Момышулы/Абая; в обратном направлении – остановочный пункт Момышулы/Абая – ул. Момышулы – ул. Толе би – далее по схеме;

№№38, 63, 70, 72 – ограничено движение до 14:00;

№44 – в западном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№45 – в восточном направлении – ул. Утеген батыра – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – ул. Утеген батыра – далее по схеме;

№48 – в южном направлении – пр. Достык – ул. Кажымукана – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Кажымукана – пр. Достык – далее по схеме;

№55 – в восточном направлении – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – пр. Абая; в обратном направлении – без изменении;

№57 – в южном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – пр. Гагарина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений.

№59 – в южном направлении – ул. Утеген батыра – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Берегового – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Щепкина – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме;

№62 – в северном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – разворот на мосту ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – пр. Аль-Фараби – пр. Назарбаева – ул. Кажымукана – пр. Достык – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

№65 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;

№66 – в западном направлении – пр. Абая – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – далее по схеме;

№67 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Мустафина – разворот на ул. Саина – далее по схеме;

№77 – в восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№79 – в западном направлении – пр. Абая – разворот на ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова; в обратном направлении – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева;

№81 – в южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова; в обратном направлении – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№ 86 – в южном направлении – ограничить до пр. Абая; в обратном направлении – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – далее по схеме;

№92 – в западном направлении без изменений; в обратном направлении – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№95 – в восточном направлении – ул. Момышулы – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Момышулы – далее по схеме;

№98 – в западном направлении – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова, разворот на Рыскулбекова; в обратном направлении – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Абылай хана – далее по схеме;

№101 – в северном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№103 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№104 – в южном направлении – ул. Саина – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Саина – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Рыскулова, далее по схеме;

№109 – в южном направлении пр. Абая – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы, далее по схеме; в обратном направлении начало с (ОП мкр. Мамыр-1), ул. Шаляпина – ул. Момышулы, далее по схеме;

№116 – в южном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Айманова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – пр. Гагарина – далее по схеме;

№118 – в восточном направлении – ул. Саина, разворот перед ул. Маргулана – ул. Толе би – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Саина – далее по схеме;

№119 – в северном направлении – ул. Аскарова, разворот на кольце ул. Аскарова – ул. Садыкова – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Токтабаева – ул. Щепкина – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Берегового – ул. Щепкина – ул. Токтабаева – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – ул. Садыкова – ул. Аскарова, разворот на кольце.

№121 – в северном направлении начало – с (ОП Орбита-2) ул. Мустафина – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Достык – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – ул. Мустафина;

№123 – в северном направлении – без изменений; в обратном направлении – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№124 – в южном направлении – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – (ОП ул. Ауэзова); в обратном направлении от (ОП ул. Ауэзова) – ул. Габдулина – ул. Манаса – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме;

№127 – в северном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева – далее по схеме; в обратном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Жарокова, далее по схеме;

№128 – в западном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык – ул. Шевченко (ОП Шевченко/Конаева); в обратном направлении от ОП Шевченко/Конаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – далее по схеме;

№135 – в южном направлении – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – разворот ул. Мустафина – конечный пункт мкр. Орбита-2; в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;

№205 – в южном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№209, 210, 224– в восточном направлении – начальный пункт Курмангазы/Байтурсынова – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – далее по схеме; в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Курмангазы – далее в обратном направлении;

№211 – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова – далее движение в обратном направлении;

№212 – в восточном направлении – ул. Яссауи – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова; в обратном направлении начало движения с ТРЦ "Almaty Mall";

№120 – в восточном направлении – ул. Тургут озала – ул. Толе би – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – пр. Достык – далее по схеме; в обратном направлении – без изменений;