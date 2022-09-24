В столице проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Атырауской области
На ярмарке выставлено 110 тонн продукции из Атырауской области. Это 15 тонн овощей, 2 тонны фруктов, 10 тонн картофеля, более 15 тонн мяса, более 2 тонн молочной продукции, 44 тонны рыбы, а также почти 22 тонны различной продукции, информирует Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Подобная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на товары ниже рыночных на 10-20%. Жители Астаны могут приобрести продукты по доступным ценам.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Для жителей и гостей ярмарки артистами подготовлена концертная программа.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области