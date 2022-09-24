В столице проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Атырауской области

Сегодня, 24 сентября, в Астане проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

На ярмарке выставлено 110 тонн продукции из Атырауской области. Это 15 тонн овощей, 2 тонны фруктов, 10 тонн картофеля, более 15 тонн мяса, более 2 тонн молочной продукции, 44 тонны рыбы, а также почти 22 тонны различной продукции, информирует Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Подобная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на товары ниже рыночных на 10-20%. Жители Астаны могут приобрести продукты по доступным ценам.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Для жителей и гостей ярмарки артистами подготовлена концертная программа.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области