Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В столице проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Атырауской области

Ярмарка сельскохозяйственной продукции Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Сегодня, 24 сентября, в Астане проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

На ярмарке выставлено 110 тонн продукции из Атырауской области. Это 15 тонн овощей, 2 тонны фруктов, 10 тонн картофеля, более 15 тонн мяса, более 2 тонн молочной продукции, 44 тонны рыбы, а также почти 22 тонны различной продукции, информирует Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Ярмарка сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Подобная ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на товары ниже рыночных на 10-20%. Жители Астаны могут приобрести продукты по доступным ценам.

Ярмарка сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Для жителей и гостей ярмарки артистами подготовлена концертная программа.

Ярмарка сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Ярмарка сельскохозяйственной продукции

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Читайте также

Высокое качество и низкие цены: ярмарка прошла на центральной площади Кокшетау

Столичные врачи провели инновационную операцию пятилетнему пациенту

Движение маршрутов общественного транспорта в Алматы изменят из-за марафона

Константин Вноровский
Астана Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Россияне рассказали, почему приехали в Казахстан
Москва Алматы перелет
Перелет из Москвы в Алматы за 7,8 млн тенге прокомментировали в КГА
Концерт Димаша в Алматы
Димаш Кудайберген собрал полный стадион поклонников в Алматы
штормовое предупреждение в трех областях Казахстана
Погода испортится в трех областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления