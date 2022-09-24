Высокое качество и низкие цены: ярмарка прошла на центральной площади Кокшетау

В Акмолинской области стартовала кампания сельскохозяйственных и продовольственных ярмарок, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 сентября, аграрии восьми районов области и города Кокшетау представили свою продукцию населению. Цены на продукты питания здесь на 10-15% ниже рыночных.

Низкие цены, высокое качество и широкий ассортимент товаров дали возможность акмолинцам приобрести продовольственные товары на выгодных условиях. По словам заместителя акима области, предстоящая суббота, 1 октября, порадует население еще одной ярмаркой.

На сегодняшний день 100 производителей Акмолинской области представили населению 65 тонн товаров. Общая стоимость 68 млн тенге. Мясо реализуется в объеме 30 тонн, рыбная продукция – 3 тонны, картофель – 16 тонн, молочная продукция – около 7,5 тонн. Это хорошая возможность для жителей города приобрести экологически чистую, свежую и натуральную продукцию по доступным ценам. Стабильность и низкая цена находятся под нашим контролем. Замакима Акмолинской области по проектам агропромышленного комплекса Галымжан Абдыкалыков

Фото: Камила Абдельманова

Например, востребованная говядина продавалась по 2100 тенге, молоко – по 220 тенге, кефир – по 250 тенге. Цены на овощи, включая картофель, не превышали 100 тенге. Это было видно по тому, как массово население скупало продукцию.

Подобные ярмарки выгодны населению. Цена предлагаемых товаров намного дешевле рыночной. Радует тот факт, что в период подготовки к зиме сельскохозяйственную продукцию население получает по доступным ценам. Погода сегодня тоже отличная. Выражаем огромную благодарность организаторам. Жительница города Кокшетау Жумабике Мырзагалиева

Не секрет, что эта ярмарка является большим источником дохода для индивидуальных предпринимателей. На площади, помимо продуктов питания, продавались бытовые товары, вплоть до дров и сена.

Мы привезли около 1 тонны продукции. Мой товар продается очень хорошо. За считанные 2 часа горожане скупили весь ассортимент. Мы представили населению 10 видов рыб. Сами ловим вручную. Благодаря таким ярмаркам мы получаем богатый урожай. Предприниматель из Коржалжинского района Абылай Байкадамов

Фото: Камила Абдельманова

На сцене центральной площади артисты со всей Акмолинской области подарили народу праздничное настроение. В благоприятную погоду, с хорошим настроением, жители и гости Кокшетау остались довольными приобретением качественных товаров по доступным ценам.