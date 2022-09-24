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Эксперт пояснил, какую информацию получают мошенники из соцсетей

Какую информацию получат мошенники Фото: pixabay
Мошенники могут получить доступ ко многим личным данным человека с помощью его номера телефона. Злоумышленники способны составить целое портфолио и использовать такую информацию для преступлений, предостерегает специалист, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью "Прайм" рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, несмотря на законы о защите персональных данных, они часто появляются в открытом доступе. Это может быть номер телефона, адрес или фотографии. Мошенники постоянно этим пользуются.

Создать себе безопасную информационную среду, которая при первой же попытке не выдаст о человеке все, практически невозможно. Это связано с тем, что ежедневно люди вносят свои личные данные в разные базы, например, в банке или больнице.

Специалист призвал следовать цифровой безопасности. В частности, отметил он, не стоит публиковать в соцсетях адрес проживания или работы. Также не надо вписывать все данные о себе, если вы просто оформляете скидочную карту. Кроме того, стоит поменьше рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

Помимо номера телефона, злоумышленники для составления портфолио на человека прибегают и к другой личной информации. Это паспортные данные, кредитная история и даже страницы в соцсетях. Они могут выяснить имена близких, состав семьи, уровень дохода – и использовать это для мошенничества.

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