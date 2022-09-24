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В Жетысуской области три человека погибли в ДТП

область Фото: polisia.kz
Три человека погибли и двое получили травмы в ДТП в Жетысуской области. Трагедия произошла утром 24 сентября с участием Toyota Hilux близ села Алмалы в Сарканском районе, сообщает Zakon.kz.

За рулем пикапа находился 38-летний мужчина. На 427 км автодороги “Алматы-Оскемен” он не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

На месте происшествия скончались трое человек. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

Расследование ДТП проводится по статье 345 ч.4 УК РК. Назначены экспертизы.

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