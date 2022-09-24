Жители Актобе вышли на субботник
Субботним утром студенты политехнического, гуманитарного, железнодорожного и колледжа сервиса начали уборку улицы Сатпаева. Ребята собирали сухую траву, опавшую листву, мусор.
Фото: Хайредена Раушанова
Ежегодно после закрытия купального сезона студенты выезжают на уборку пляжных зон в рамках проекта "Чистые берега". Нурсултан Кожабеков
По признанию самих студентов, внести огромный вклад в чистоту родного края – долг каждого жителя. Порядок начинается с порога собственного дома. От поведения и культуры каждого человека зависит, в каком доме нам жить.
Фото: Хайредена Раушанова
Субботник — это маленький праздник. Работа на свежем воздухе, тем более на благо родного города, показывает сплоченность команды нашего управления. Не случайно по распределению акимата города мы создаем чистоту в этом знаковом месте. В словах великого Абая всегда звучали нравственные правила поведения человека, его роли в социуме.Начальник управления развития языков области Медет Ыскаков
Работники департамента экологии старательно вычищали улицу от Есет батыра до улицы Тургенева.
Фото: Хайредена Раушанова
Создавать уют в родном Актобе — главная задача каждого жителя.Куляш Дюсембаева
Погода теплом и безветрием благоволила всем, кто утреннему сну предпочел полезный труд. Школьники вместе с родителями, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, медицинские работники, сотрудники ЦОНа с энтузиазмом откликнулись на призыв субботнего двухмесячника.
Фото: Хайредена Раушанова
Аптекарь Роза лично подметала территорию перед фасадом своего здания.
Мои субботники начинаются каждый день с уборки участка. Как медицинскому работнику о чистоте говорить не приходится, — рассказала она.