Жители Актобе вышли на субботник

Организации и предприятия всех форм собственности, школьники, студенты и преподаватели вышли на общегородской субботник в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Субботним утром студенты политехнического, гуманитарного, железнодорожного и колледжа сервиса начали уборку улицы Сатпаева. Ребята собирали сухую траву, опавшую листву, мусор.

Фото: Хайредена Раушанова

По словам руководителя молодежного ресурсного цента Актобе Нурсултана Кожабекова, это не единственная их работа в рамках осеннего субботника.

Ежегодно после закрытия купального сезона студенты выезжают на уборку пляжных зон в рамках проекта "Чистые берега". Нурсултан Кожабеков

По признанию самих студентов, внести огромный вклад в чистоту родного края – долг каждого жителя. Порядок начинается с порога собственного дома. От поведения и культуры каждого человека зависит, в каком доме нам жить.

Фото: Хайредена Раушанова

Бодрящая музыка также звучала в сквере Абая. Управление по развитию языков области активно включились в работу по уборке участка.

Субботник — это маленький праздник. Работа на свежем воздухе, тем более на благо родного города, показывает сплоченность команды нашего управления. Не случайно по распределению акимата города мы создаем чистоту в этом знаковом месте. В словах великого Абая всегда звучали нравственные правила поведения человека, его роли в социуме. Начальник управления развития языков области Медет Ыскаков

Работники департамента экологии старательно вычищали улицу от Есет батыра до улицы Тургенева.

Фото: Хайредена Раушанова

Женщины собирали граблями сорную траву, мужчины трамбовали мусор в мешки.

Создавать уют в родном Актобе — главная задача каждого жителя. Куляш Дюсембаева

Погода теплом и безветрием благоволила всем, кто утреннему сну предпочел полезный труд. Школьники вместе с родителями, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, медицинские работники, сотрудники ЦОНа с энтузиазмом откликнулись на призыв субботнего двухмесячника.

Фото: Хайредена Раушанова

Жители двора по улице Есет батыра личным примером показали надлежащий уход за собственной территорией. Пенсионеры, молодое поколение, дети — все включились в работу за чистый двор.

Аптекарь Роза лично подметала территорию перед фасадом своего здания.

Мои субботники начинаются каждый день с уборки участка. Как медицинскому работнику о чистоте говорить не приходится, — рассказала она.